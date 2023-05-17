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При обстреле ВСУ Донецка повреждены комбинат хлебопродуктов и элеватор
При обстреле ВСУ Донецка повреждены комбинат хлебопродуктов и элеватор - РИА Новости, 17.05.2023
При обстреле ВСУ Донецка повреждены комбинат хлебопродуктов и элеватор
Комбинат хлебопродуктов и элеватор повреждены из-за обстрела в пригороде Донецка Еленовке, сообщил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:37
2023-05-17T14:37
2023-05-17T14:37
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Комбинат хлебопродуктов и элеватор повреждены из-за обстрела в пригороде Донецка Еленовке, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "Снарядами украинских фашистов поврежден очередной социально значимый объект - комбинат хлебопродуктов и элеватор в поселке городского типа Еленовка", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, кроме того, повреждено остекление, кровля и хозяйственные постройки. Ранее в среду украинские войска обстреляли остановку общественного транспорта и два магазина в Донецке. По данным мэра, при обстреле Куйбышевского района три человека погибли, двое получили ранения. Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), число пострадавших в Донецке в результате обстрела остановки общественного транспорта выросло до шести, один человек погиб.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле ВСУ Донецка повреждены комбинат хлебопродуктов и элеватор
Кулемзин: при обстреле ВСУ пригорода Донецка повреждены комбинат хлебопродуктов и элеватор