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При обстреле ВСУ Донецка повреждены комбинат хлебопродуктов и элеватор - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/obstrely-1872396963.html
При обстреле ВСУ Донецка повреждены комбинат хлебопродуктов и элеватор
При обстреле ВСУ Донецка повреждены комбинат хлебопродуктов и элеватор - РИА Новости, 17.05.2023
При обстреле ВСУ Донецка повреждены комбинат хлебопродуктов и элеватор
Комбинат хлебопродуктов и элеватор повреждены из-за обстрела в пригороде Донецка Еленовке, сообщил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:37
2023-05-17T14:37
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Комбинат хлебопродуктов и элеватор повреждены из-за обстрела в пригороде Донецка Еленовке, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "Снарядами украинских фашистов поврежден очередной социально значимый объект - комбинат хлебопродуктов и элеватор в поселке городского типа Еленовка", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, кроме того, повреждено остекление, кровля и хозяйственные постройки. Ранее в среду украинские войска обстреляли остановку общественного транспорта и два магазина в Донецке. По данным мэра, при обстреле Куйбышевского района три человека погибли, двое получили ранения. Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), число пострадавших в Донецке в результате обстрела остановки общественного транспорта выросло до шести, один человек погиб.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле ВСУ Донецка повреждены комбинат хлебопродуктов и элеватор

Кулемзин: при обстреле ВСУ пригорода Донецка повреждены комбинат хлебопродуктов и элеватор

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из районов Донецка
Последствия обстрела в одном из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Комбинат хлебопродуктов и элеватор повреждены из-за обстрела в пригороде Донецка Еленовке, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"Снарядами украинских фашистов поврежден очередной социально значимый объект - комбинат хлебопродуктов и элеватор в поселке городского типа Еленовка", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
По его словам, кроме того, повреждено остекление, кровля и хозяйственные постройки.
Ранее в среду украинские войска обстреляли остановку общественного транспорта и два магазина в Донецке. По данным мэра, при обстреле Куйбышевского района три человека погибли, двое получили ранения. Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), число пострадавших в Донецке в результате обстрела остановки общественного транспорта выросло до шести, один человек погиб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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