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В Госдуме предлагают установить нормы оценки качества образования
В Госдуме предлагают установить нормы оценки качества образования - РИА Новости, 19.05.2023
В Госдуме предлагают установить нормы оценки качества образования
В Госдуму депутатами от "Единой России" внесен проект, закрепляющий "основы проведения" образовательными организациями внутренней оценки качества образования с... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-17T12:03
2023-05-17T12:03
2023-05-19T12:04
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В Госдуму депутатами от "Единой России" внесен проект, закрепляющий "основы проведения" образовательными организациями внутренней оценки качества образования с привлечением обучающихся и педагогов, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается закрепить основы проведения образовательными организациями внутренней оценки качества образования с привлечением обучающихся и педагогических работников", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как отмечают авторы законопроекта, в настоящее время образовательные организации ввиду отсутствия регламентации проведения внутренней оценки качества образования проводят ее по-разному. После принятия законопроекта педагогический состав и обучающиеся получат возможность гарантированной обратной связи от образовательной организации, а администрация получит аналитический инструмент с объемом полезной информации от обучающихся и педагогических работников о проводимом образовательном процессе. "Порядок функционирования внутренней системы оценки качества образования законопроект предлагает определить локальным актом образовательной организации, принимаемым с учетом мнения обучающихся. Законопроектом предлагается проводить внутреннюю оценку качества образования ежегодно и учитывать сведения о ее результатах при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности", - добавляется в пояснительных материалах. Также один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил в разговоре с РИА Новости, что в 60% вузов мнение студентов не спрашивают, хотя оно может быть очень полезно. "Ведущие университеты проводят оценку качества образовательного процесса, интересуясь у студентов обратной связью по образовательным программам, о потребностях в инфраструктуре, качестве питания и многом другом. Это помогает собрать предложения по развитию вуза, вовремя узнать о проблемах и не допустить конфликта, вовлекает самих студентов в процесс управления и развития своего университета… Мы предлагаем закрепить законом обязательное проведение таких ежегодных опросов студентов и преподавателей по широкому кругу вопросов, связанных с обучением. На основе этой обратной связи администрации будут принимать решения, рассказывать о них своему учредителю, студенчеству и будущим абитуриентам", – подчеркнул Метелев.
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общество
Год педагога и наставника, Общество
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В Госдуму депутатами от "Единой России" внесен проект, закрепляющий "основы проведения" образовательными организациями внутренней оценки качества образования с привлечением обучающихся и педагогов, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается закрепить основы проведения образовательными организациями внутренней оценки качества образования с привлечением обучающихся и педагогических работников", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Как отмечают авторы законопроекта, в настоящее время образовательные организации ввиду отсутствия регламентации проведения внутренней оценки качества образования проводят ее по-разному.
После принятия законопроекта педагогический состав и обучающиеся получат возможность гарантированной обратной связи от образовательной организации, а администрация получит аналитический инструмент с объемом полезной информации от обучающихся и педагогических работников о проводимом образовательном процессе.
"Порядок функционирования внутренней системы оценки качества образования законопроект предлагает определить локальным актом образовательной организации, принимаемым с учетом мнения обучающихся. Законопроектом предлагается проводить внутреннюю оценку качества образования ежегодно и учитывать сведения о ее результатах при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности", - добавляется в пояснительных материалах.
Также один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил в разговоре с РИА Новости, что в 60% вузов мнение студентов не спрашивают, хотя оно может быть очень полезно.
"Ведущие университеты проводят оценку качества образовательного процесса, интересуясь у студентов обратной связью по образовательным программам, о потребностях в инфраструктуре, качестве питания и многом другом. Это помогает собрать предложения по развитию вуза, вовремя узнать о проблемах и не допустить конфликта, вовлекает самих студентов в процесс управления и развития своего университета… Мы предлагаем закрепить законом обязательное проведение таких ежегодных опросов студентов и преподавателей по широкому кругу вопросов, связанных с обучением. На основе этой обратной связи администрации будут принимать решения, рассказывать о них своему учредителю, студенчеству и будущим абитуриентам", – подчеркнул Метелев.