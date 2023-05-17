https://ria.ru/20230517/neyropsikholog-1872325559.html

Нейропсихолог пояснил, почему у искусственного интеллекта нет сознания

Нейропсихолог пояснил, почему у искусственного интеллекта нет сознания - РИА Новости, 17.05.2023

Нейропсихолог пояснил, почему у искусственного интеллекта нет сознания

Искусственный интеллект, будучи "машиной", не может сам развить сознание, но представляет опасность в руках злонамеренных людей, заявил РИА Новости известный... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:54

2023-05-17T10:54

2023-05-17T10:54

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ДХАРАМСАЛА (Индия), 17 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Искусственный интеллект, будучи "машиной", не может сам развить сознание, но представляет опасность в руках злонамеренных людей, заявил РИА Новости известный британский нейропсихолог, профессор Николас Хамфри на первой международной конференции "Сознание животных" в Дхарамсале (Индия).Многодневный форум, посвященный сознанию разных живых существ, проводится в мае группой ведущих российских и зарубежных исследователей из разных научных областей в рамках диалога с буддийскими учеными по инициативе Далай-ламы и при его участии."Я не думаю, что машины могут сами развить сознание. Если только инженеры намеренно не сконструируют его. У животных сознание появилось в процессе эволюции, потому что приносило им выгоды. А зачем машинам сознание – у них нет в нем практической надобности", - сказал РИА Новости профессор Хамфри.По его словам, машины могут описать, что с ними происходит, имитировать, но не чувствуют и не осознают этого на самом деле. "Военные разрабатывают автономные устройства, принимающие решения, поражать объект или нет, но эти устройства не будут осознающими. Иначе нам придется утверждать, что крылатая ракета имеет сознание", - добавил Хамфри.Он считает, что стремительное развитие и внедрение искусственного интеллекта "представляет опасность" для человечества, особенно когда ИИ находится в руках военных или злонамеренных людей.На первую международную конференцию "Сознание животных", которая проходит в мае в Дхарамсале, где расположена резиденция Далай-ламы, приехали более 70 человек из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии. Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).

https://ria.ru/20230515/pchely-1871909137.html

https://ria.ru/20230515/soznanie-1871903219.html

https://ria.ru/20230516/soznanie-1872184614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

индия, россия, великобритания, религия