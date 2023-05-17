https://ria.ru/20230517/inflyatsiya-1872478191.html

Инфляция в России с 11 по 15 мая составила 0,04 процента

Инфляция в России с 11 по 15 мая составила 0,04 процента - РИА Новости, 17.05.2023

Инфляция в России с 11 по 15 мая составила 0,04 процента

Инфляция в РФ за период с 11 по 15 мая составила 0,04%, с начала года цены выросли на 2,15%, следует из данных Росстата. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T19:18

2023-05-17T19:18

2023-05-17T19:18

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

продукты

цены

инфляция

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инфляция в РФ за период с 11 по 15 мая составила 0,04%, с начала года цены выросли на 2,15%, следует из данных Росстата. В предыдущий отчетный период - с 3 по 10 мая - инфляция в России была нулевой. "За период с 11 по 15 мая 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,04%, с начала мая - 100,09%, с начала года - 102,15%", - говорится в сообщении Росстата. За отчетный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,9%. В частности, огурцы подешевели на 9,2%, помидоры - на 4,2%, бананы - на 0,9%. В то же время, капуста подорожала на 14,9%, морковь - на 3,9%, лук - на 3,6%, картофель - на 1,6%, свекла и яблоки - на 0,5%. Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 18 наименованиям. Сильнее всего подешевели яйца - на 1,6%, и гречка - на 0,9%. Также снизились цены на подсолнечное масло и вареную колбасу - на 0,6%, на полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,4%, на рис, маргарин и стерилизованное молоко - на 0,3%, на фруктово-ягодные консервы для детского питания, сливочное масло, сыры, муку - на 0,2%, творог, мясные консервы для детского питания и чай - на 0,1%. Подорожали 15 наименований продуктов, сильнее всего сахар - в среднем на 1,1%, следом идет курятина - рост на 1%. Кроме того, выросла цена на рыбу - на 0,4%, на пшено и говядину - на 0,2%. Свинина, баранина, сосиски и сардельки, овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, печенье, хлеб, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта прибавили в цене 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на сухие корма для домашних животных - на 0,2%, зубные пасты, гигиенические прокладки и детские подгузники - на 0,1%. Одновременно с этим снизились цены на пеленки для новорожденных - на 0,3%, на зубные щетки - на 0,25%, на хозяйственное мыло, стиральные порошки и туалетную бумагу - на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на детские футболки и кроссовки - на 0,3%, и шампуни - на 0,1%. Электропылесосы за период с 11 по 15 мая подешевели на 0,73%, телевизоры - на 0,16%, смартфоны - на 0,06%. Стоимость нового иностранного автомобиля выросла на 0,02%, отечественного - не изменилась. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,18%, на дизельное топливо - остались на прежнем уровне. Стоимость полета в салоне экономического класса увеличилась на 3,4%. Росстат в период с 11 по 15 мая зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемый в недельной динамике. Так, аллохол подорожал на 0,4%, корвалол - на 0,3%, анальгин, препарат от кашля "Ренгалин" - на 0,1%. Мазь "Левомеколь" подешевела на 0,25%, противовирусный "Эргоферон" - на 0,2%, поливитамины и валидол - на 0,1%.

https://ria.ru/20230517/valyuta-1872208029.html

https://ria.ru/20230517/kofe-1872434127.html

https://ria.ru/20230512/ovoschi-1871414167.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, продукты, цены, инфляция