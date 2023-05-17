https://ria.ru/20230517/chinovnik-1872336000.html

В Ленинградской области пенсионера заподозрили в убийстве чиновника

В Ленинградской области пенсионера заподозрили в убийстве чиновника - РИА Новости, 17.05.2023

В Ленинградской области пенсионера заподозрили в убийстве чиновника

Полиция в Ленинградской области задержала пенсионера по подозрению в убийстве муниципального чиновника из-за конфликта вокруг оформления земельного участка,... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:44

2023-05-17T11:44

2023-05-17T11:44

происшествия

ленинградская область

гатчинский район

россия

убийство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Полиция в Ленинградской области задержала пенсионера по подозрению в убийстве муниципального чиновника из-за конфликта вокруг оформления земельного участка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, накануне в полицию Гатчинского района обратилась жительница поселка Дружная Горка, сообщившая, что в подъезде дома ее муж получил несколько ножевых ранений, от которых скончался. "На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 60-летний местный житель", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что убитый работал начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений местного муниципального образования, а подозреваемый конфликтовал с ним по вопросам землеустройства своего земельного участка. Он добавил, что подозреваемый, который сначала скрылся с места происшествия, ночью сам пришел в полицию, его передали в следственные органы для проведения процессуальных действий. Комментарием регионального главка ГУМВД РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230414/deputat-1865422846.html

https://ria.ru/20230220/ubiystvo-1853231534.html

ленинградская область

гатчинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ленинградская область, гатчинский район, россия, убийство