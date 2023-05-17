https://ria.ru/20230517/chinovnik-1872336000.html
В Ленинградской области пенсионера заподозрили в убийстве чиновника
В Ленинградской области пенсионера заподозрили в убийстве чиновника - РИА Новости, 17.05.2023
В Ленинградской области пенсионера заподозрили в убийстве чиновника
Полиция в Ленинградской области задержала пенсионера по подозрению в убийстве муниципального чиновника из-за конфликта вокруг оформления земельного участка,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:44
2023-05-17T11:44
2023-05-17T11:44
происшествия
ленинградская область
гатчинский район
россия
убийство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Полиция в Ленинградской области задержала пенсионера по подозрению в убийстве муниципального чиновника из-за конфликта вокруг оформления земельного участка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, накануне в полицию Гатчинского района обратилась жительница поселка Дружная Горка, сообщившая, что в подъезде дома ее муж получил несколько ножевых ранений, от которых скончался. "На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 60-летний местный житель", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что убитый работал начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений местного муниципального образования, а подозреваемый конфликтовал с ним по вопросам землеустройства своего земельного участка. Он добавил, что подозреваемый, который сначала скрылся с места происшествия, ночью сам пришел в полицию, его передали в следственные органы для проведения процессуальных действий. Комментарием регионального главка ГУМВД РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230414/deputat-1865422846.html
https://ria.ru/20230220/ubiystvo-1853231534.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, ленинградская область, гатчинский район, россия, убийство
Происшествия, Ленинградская область, Гатчинский район, Россия, Убийство
В Ленинградской области пенсионера заподозрили в убийстве чиновника
В Ленинградской области пенсионера заподозрили в убийстве чиновника из-за земельного спора
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Полиция в Ленинградской области задержала пенсионера по подозрению в убийстве муниципального чиновника из-за конфликта вокруг оформления земельного участка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, накануне в полицию Гатчинского района
обратилась жительница поселка Дружная Горка, сообщившая, что в подъезде дома ее муж получил несколько ножевых ранений, от которых скончался.
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"На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 60-летний местный житель", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что убитый работал начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений местного муниципального образования, а подозреваемый конфликтовал с ним по вопросам землеустройства своего земельного участка.
«
"Шестнадцатого мая пенсионер в очередной раз пришел на рабочее место к своему оппоненту, у них произошел еще один конфликт. В конце рабочего дня подкараулил служащего в подъезде его дома и нанес ему несколько ножевых ранений, от которых тот скончался", - уточнил источник.
Он добавил, что подозреваемый, который сначала скрылся с места происшествия, ночью сам пришел в полицию, его передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.
Комментарием регионального главка ГУМВД РИА Новости пока не располагает.
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