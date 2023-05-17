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Чехия отменила решения о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране

Чехия отменила решения о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране - РИА Новости, 17.05.2023

Чехия отменила решения о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране

Прага отменила девять постановлений властей социалистической Чехословакии 1970-х годов и более позднего периода о безвозмездной передаче СССР недвижимости в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T19:26

2023-05-17T19:26

2023-05-17T20:01

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ПРАГА, 17 мая — РИА Новости. Прага отменила девять постановлений властей социалистической Чехословакии 1970-х годов и более позднего периода о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране для использования в дипломатических целях, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на МИД и министра по европейским делам Мартина Дворжака.По данным ведомства, речь идет о квартирах в Праге по соседству с посольством России, а также зданиях в городах Брно (на юго-востоке страны), Карловы Вары (на западе страны) и местах отдыха в населенных пунктах Влканчице и Еваны (оба неподалеку от Праги). "Мы отменили решения правительства (социалистической Чехословакии. — Прим. ред.), принятые под прицелом русских танков после оккупации нашей страны, которые и по сей день позволяли России безвозмездно использовать большие участки земли на нашей территории", — написал Дворжак в своем аккаунте в Twitter.РИА Новости не располагает комментариями посольства России в Чехии.

https://ria.ru/20230507/kontrnastuplenie-1870339631.html

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