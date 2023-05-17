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Чехия отменила решения о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране - РИА Новости, 17.05.2023
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19:26 17.05.2023 (обновлено: 20:01 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/chekhiya-1872479920.html
Чехия отменила решения о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране
Чехия отменила решения о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране - РИА Новости, 17.05.2023
Чехия отменила решения о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране
Прага отменила девять постановлений властей социалистической Чехословакии 1970-х годов и более позднего периода о безвозмездной передаче СССР недвижимости в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:26
2023-05-17T20:01
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ПРАГА, 17 мая — РИА Новости. Прага отменила девять постановлений властей социалистической Чехословакии 1970-х годов и более позднего периода о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране для использования в дипломатических целях, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на МИД и министра по европейским делам Мартина Дворжака.По данным ведомства, речь идет о квартирах в Праге по соседству с посольством России, а также зданиях в городах Брно (на юго-востоке страны), Карловы Вары (на западе страны) и местах отдыха в населенных пунктах Влканчице и Еваны (оба неподалеку от Праги). "Мы отменили решения правительства (социалистической Чехословакии. — Прим. ред.), принятые под прицелом русских танков после оккупации нашей страны, которые и по сей день позволяли России безвозмездно использовать большие участки земли на нашей территории", — написал Дворжак в своем аккаунте в Twitter.РИА Новости не располагает комментариями посольства России в Чехии.
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в мире, россия, чехия, прага, twitter, чехословакия
В мире, Россия, Чехия, Прага, Twitter, Чехословакия
Чехия отменила решения о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране

Чехия отменила решения 1970-х годов о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране

© РИА Новости / Эдуард Эрбен | Перейти в медиабанкПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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Прага, Чехия. Архивное фото
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ПРАГА, 17 мая — РИА Новости. Прага отменила девять постановлений властей социалистической Чехословакии 1970-х годов и более позднего периода о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране для использования в дипломатических целях, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на МИД и министра по европейским делам Мартина Дворжака.
«

"Сегодняшняя отмена (старых) постановлений затронет в общей сложности 59 земельных участков. Россия должна будет выполнить соответствующие налоговые обязательства в отношении данных объектов. Вместо бесплатного использования можно будет договориться об использовании объектов на основе договоров аренды или приступить к другим решениям, более выгодным для Чехии", — говорится в публикации.

По данным ведомства, речь идет о квартирах в Праге по соседству с посольством России, а также зданиях в городах Брно (на юго-востоке страны), Карловы Вары (на западе страны) и местах отдыха в населенных пунктах Влканчице и Еваны (оба неподалеку от Праги).
"Мы отменили решения правительства (социалистической Чехословакии. — Прим. ред.), принятые под прицелом русских танков после оккупации нашей страны, которые и по сей день позволяли России безвозмездно использовать большие участки земли на нашей территории", — написал Дворжак в своем аккаунте в Twitter.
РИА Новости не располагает комментариями посольства России в Чехии.
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