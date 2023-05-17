Чехия отменила решения о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране
Чехия отменила решения 1970-х годов о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране
Прага, Чехия. Архивное фото
ПРАГА, 17 мая — РИА Новости. Прага отменила девять постановлений властей социалистической Чехословакии 1970-х годов и более позднего периода о безвозмездной передаче СССР недвижимости в стране для использования в дипломатических целях, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на МИД и министра по европейским делам Мартина Дворжака.
«
"Сегодняшняя отмена (старых) постановлений затронет в общей сложности 59 земельных участков. Россия должна будет выполнить соответствующие налоговые обязательства в отношении данных объектов. Вместо бесплатного использования можно будет договориться об использовании объектов на основе договоров аренды или приступить к другим решениям, более выгодным для Чехии", — говорится в публикации.
По данным ведомства, речь идет о квартирах в Праге по соседству с посольством России, а также зданиях в городах Брно (на юго-востоке страны), Карловы Вары (на западе страны) и местах отдыха в населенных пунктах Влканчице и Еваны (оба неподалеку от Праги).
"Мы отменили решения правительства (социалистической Чехословакии. — Прим. ред.), принятые под прицелом русских танков после оккупации нашей страны, которые и по сей день позволяли России безвозмездно использовать большие участки земли на нашей территории", — написал Дворжак в своем аккаунте в Twitter.
РИА Новости не располагает комментариями посольства России в Чехии.