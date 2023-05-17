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СК расследует атаку украинского беспилотника в Курской области - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:35 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/ataki-1872510605.html
СК расследует атаку украинского беспилотника в Курской области
СК расследует атаку украинского беспилотника в Курской области - РИА Новости, 17.05.2023
СК расследует атаку украинского беспилотника в Курской области
Следственный комитет России расследует украинские атаки на административное здание управления УФСБ по Курской области в поселке Глушково, в результате которых... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T23:35
2023-05-17T23:35
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует украинские атаки на административное здание управления УФСБ по Курской области в поселке Глушково, в результате которых пострадали российские пограничники. Глушковский район уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
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курская область
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следственный комитет россии (ск рф), курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Курская область, Вооруженные силы Украины
СК расследует атаку украинского беспилотника в Курской области

СК расследует атаку украинского БПЛА в Курской области, где пострадали пограничники

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет России в Москве
Следственный комитет России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует украинские атаки на административное здание управления УФСБ по Курской области в поселке Глушково, в результате которых пострадали российские пограничники.
«
"Следователи СК России будут расследовать факты преступных действий ВСУ. По имеющимся данным, пять российских пограничников получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на административное здание пограничного управления УФСБ по Курской области в поселке Глушково", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Глушковский район уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
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Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)Курская областьВооруженные силы Украины
 
 
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