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СК расследует атаку украинского беспилотника в Курской области

СК расследует атаку украинского беспилотника в Курской области - РИА Новости, 17.05.2023

СК расследует атаку украинского беспилотника в Курской области

Следственный комитет России расследует украинские атаки на административное здание управления УФСБ по Курской области в поселке Глушково, в результате которых... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T23:35

2023-05-17T23:35

2023-05-17T23:35

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует украинские атаки на административное здание управления УФСБ по Курской области в поселке Глушково, в результате которых пострадали российские пограничники. Глушковский район уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.

https://ria.ru/20230504/bpla-1869794712.html

курская область

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следственный комитет россии (ск рф), курская область, вооруженные силы украины