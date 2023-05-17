https://ria.ru/20230517/ataki-1872510605.html
СК расследует атаку украинского беспилотника в Курской области
СК расследует атаку украинского беспилотника в Курской области - РИА Новости, 17.05.2023
СК расследует атаку украинского беспилотника в Курской области
Следственный комитет России расследует украинские атаки на административное здание управления УФСБ по Курской области в поселке Глушково, в результате которых... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T23:35
2023-05-17T23:35
2023-05-17T23:35
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует украинские атаки на административное здание управления УФСБ по Курской области в поселке Глушково, в результате которых пострадали российские пограничники. Глушковский район уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, 10 октября пострадали мужчина и женщина.
https://ria.ru/20230504/bpla-1869794712.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Курская область, Вооруженные силы Украины
СК расследует атаку украинского беспилотника в Курской области
СК расследует атаку украинского БПЛА в Курской области, где пострадали пограничники