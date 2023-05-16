https://ria.ru/20230516/murmansk-1872152710.html

В Мурманске СК проверит видео с издевательствами над школьником

В Мурманске СК проверит видео с издевательствами над школьником - РИА Новости, 16.05.2023

В Мурманске СК проверит видео с издевательствами над школьником

Следователи в Мурманске начали проверку после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором подростки издеваются над сверстником на спортплощадке,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:19

2023-05-16T14:19

2023-05-16T14:19

происшествия

мурманск

россия

мурманская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 16 мая – РИА Новости. Следователи в Мурманске начали проверку после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором подростки издеваются над сверстником на спортплощадке, сообщили в региональном СУСК РФ. "В социальных медиа размещена видеозапись, на которой несовершеннолетний причиняет телесные повреждения ребенку на одной из спортивных площадок, расположенных в городе Мурманске. По данному факту следственными органами СУСК по Мурманской области организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Ранее в паблике "Мурманск" во "ВКонтакте" появилось видео, на котором школьники издеваются над сверстником, при этом используют что-то похожее на электрошокер. Как отметили в СК, в ходе проверки будут установлены "все обстоятельства и причины произошедшего", а по результатам будет принято процессуальное решение. Свою проверку по факту возможных издевательств начала прокуратура региона, о чем сообщила в пресс-релизе.

https://ria.ru/20230516/filippiny-1872135794.html

мурманск

россия

мурманская область

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происшествия, мурманск, россия, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)