https://ria.ru/20230516/mediasotrudnichestvo-1872078819.html

Медиасотрудничество России и стран исламского мира обсудят на KazanForum

Медиасотрудничество России и стран исламского мира обсудят на KazanForum - РИА Новости, 16.05.2023

Медиасотрудничество России и стран исламского мира обсудят на KazanForum

Главы крупнейших информационных агентств стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) совместно с российскими коллегами проведут медиасессию "Россия –... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:03

2023-05-16T11:03

2023-05-16T11:03

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

россия

организация исламского сотрудничества

марат хуснуллин

кувейт

ирак

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Главы крупнейших информационных агентств стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) совместно с российскими коллегами проведут медиасессию "Россия – Исламский мир: медиасотрудничество для устойчивого развития и экономического процветания" в рамках Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023", сообщает пресс-служба форума.Участниками медиасесии станут гендиректор Союза информационных агентств ОИС (UNA) Мохаммед Абдраббо Альями, а также руководители крупнейших новостных агентств РФ, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Туниса, Турции и других стран."В настоящее время СМИ являются движущей силой устойчивого развития и экономического партнерства между странами. Именно поэтому медиасотрудничество – "медийная дипломатия" – в современных условиях содействует дипломатии своих государств, обеспечивает равный доступ к информации и противодействует политизации СМИ", - приводятся в сообщении слова руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Айдара Салимгараева.Он добавил, что Россия в связи с этим выступает за активный диалог со странами исламского мира для борьбы с общими инфоугрозами.По данным пресс-службы, заявки на освещение мероприятий KazanForum подали порядка 700 представителей СМИ. На площадках форума будут работать свыше 60 журналистов из 42 зарубежных СМИ 22 стран мира.Для удобства журналистов, на территории международного выставочного комплекса "Казань Экспо" строится медиацентр на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Он будет состоять из рабочей зоны на 100 мест, зоны питания, отдыха и штабов партнеров. В медиацентре будет вестись трансляция сессий деловой программы форума.Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20230516/abdulatipov-1871904801.html

россия

кувейт

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, организация исламского сотрудничества, марат хуснуллин, кувейт, ирак