https://ria.ru/20230516/britaniya-1872131104.html

Британия не увеличит число сезонных рабочих виз, несмотря на гибель урожая

Британия не увеличит число сезонных рабочих виз, несмотря на гибель урожая - РИА Новости, 16.05.2023

Британия не увеличит число сезонных рабочих виз, несмотря на гибель урожая

Власти Великобритании не станут увеличивать число выдаваемых виз для сезонных работников, несмотря на требования фермеров и гибель урожая в прошлом году из-за... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:29

2023-05-16T13:29

2023-05-16T13:29

в мире

великобритания

риши сунак

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Власти Великобритании не станут увеличивать число выдаваемых виз для сезонных работников, несмотря на требования фермеров и гибель урожая в прошлом году из-за нехватки рабочей силы для его сбора, сообщил во вторник телеканал Sky News. В августе 2022 года сообщалось, что Великобритания теряет урожай на сумму в десятки миллионов фунтов стерлингов, который остаётся гнить на полях из-за нехватки рабочей силы для его сбора. Фермеры ещё тогда призывали к улучшению условий труда и к изменению правил для сезонных работников, в том числе к увеличению числа выдаваемых виз и упрощению процедуры их получения. Ранее газета Guardian сообщала, что британские фермеры встретятся во вторник с премьер-министром страны Риши Сунаком, чтобы потребовать увеличить число выдаваемых сезонным работникам виз. Фермеры надеялись, что Сунак пойдет на уступки и подтолкнет МВД выдать больше виз, признав необходимость в увеличении числа работников. Однако министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман выступает за строгую миграционную политику в стране и "идеологически не согласна" с предложением представителей агросектора.

https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, риши сунак