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Британия не увеличит число сезонных рабочих виз, несмотря на гибель урожая - РИА Новости, 16.05.2023
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13:29 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/britaniya-1872131104.html
Британия не увеличит число сезонных рабочих виз, несмотря на гибель урожая
Британия не увеличит число сезонных рабочих виз, несмотря на гибель урожая - РИА Новости, 16.05.2023
Британия не увеличит число сезонных рабочих виз, несмотря на гибель урожая
Власти Великобритании не станут увеличивать число выдаваемых виз для сезонных работников, несмотря на требования фермеров и гибель урожая в прошлом году из-за... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:29
2023-05-16T13:29
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Власти Великобритании не станут увеличивать число выдаваемых виз для сезонных работников, несмотря на требования фермеров и гибель урожая в прошлом году из-за нехватки рабочей силы для его сбора, сообщил во вторник телеканал Sky News. В августе 2022 года сообщалось, что Великобритания теряет урожай на сумму в десятки миллионов фунтов стерлингов, который остаётся гнить на полях из-за нехватки рабочей силы для его сбора. Фермеры ещё тогда призывали к улучшению условий труда и к изменению правил для сезонных работников, в том числе к увеличению числа выдаваемых виз и упрощению процедуры их получения. Ранее газета Guardian сообщала, что британские фермеры встретятся во вторник с премьер-министром страны Риши Сунаком, чтобы потребовать увеличить число выдаваемых сезонным работникам виз. Фермеры надеялись, что Сунак пойдет на уступки и подтолкнет МВД выдать больше виз, признав необходимость в увеличении числа работников. Однако министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман выступает за строгую миграционную политику в стране и "идеологически не согласна" с предложением представителей агросектора.
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в мире, великобритания, риши сунак
В мире, Великобритания, Риши Сунак
Британия не увеличит число сезонных рабочих виз, несмотря на гибель урожая

Sky News: Британия не увеличит число сезонных виз для рабочих, несмотря на гибель урожая

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая картофеля на фермерском поле
Уборка урожая картофеля на фермерском поле - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая картофеля на фермерском поле. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Власти Великобритании не станут увеличивать число выдаваемых виз для сезонных работников, несмотря на требования фермеров и гибель урожая в прошлом году из-за нехватки рабочей силы для его сбора, сообщил во вторник телеканал Sky News.
В августе 2022 года сообщалось, что Великобритания теряет урожай на сумму в десятки миллионов фунтов стерлингов, который остаётся гнить на полях из-за нехватки рабочей силы для его сбора. Фермеры ещё тогда призывали к улучшению условий труда и к изменению правил для сезонных работников, в том числе к увеличению числа выдаваемых виз и упрощению процедуры их получения.
«
"Плодоовощному сектору сообщили, что 45 тысяч виз будут вновь доступны в следующем году (такое же количество, как и в этом году), чтобы помочь справиться с сезоном сбора урожая", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее газета Guardian сообщала, что британские фермеры встретятся во вторник с премьер-министром страны Риши Сунаком, чтобы потребовать увеличить число выдаваемых сезонным работникам виз. Фермеры надеялись, что Сунак пойдет на уступки и подтолкнет МВД выдать больше виз, признав необходимость в увеличении числа работников. Однако министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман выступает за строгую миграционную политику в стране и "идеологически не согласна" с предложением представителей агросектора.
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