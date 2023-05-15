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В Крыму заподозрили у Зеленского манию преследования - РИА Новости, 15.05.2023
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12:25 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871800955.html
В Крыму заподозрили у Зеленского манию преследования
В Крыму заподозрили у Зеленского манию преследования - РИА Новости, 15.05.2023
В Крыму заподозрили у Зеленского манию преследования
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал шизофренией и манией преследования реакцию Владимира РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:25
2023-05-15T12:25
владимир зеленский
юрий гемпель
европа
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал шизофренией и манией преследования реакцию Владимира Зеленского на падение с постамента врученной ему премии Карла Великого. Во время выступления Зеленского в немецком Ахене с постамента упала премия Карла Великого, врученная ему ранее медаль за заслуги перед Европой. Зеленский, прервав речь для того, чтобы поднять упавшую с шумом премию, представляющую из себя коробку с медалью, сопроводил это фразой: "Это русские". "У Зеленского, видимо, шизофрения и мания преследования. Ему во всем видится рука Москвы, как бы он не пытался все это облечь в шутку. Видимо, понимает, что возмездие за все то горе, которое он принес украинскому народу, неизбежно", - сказал РИА Новости Гемпель. По его мнению, награждение Зеленского – это низкое и аморальное действие, которое стоит расценивать как позор европейской дипломатии. "Европейские ценности подобными награждениями в очередной раз попраны", - подчеркнул Гемпель.
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владимир зеленский, юрий гемпель, европа, республика крым, в мире
Владимир Зеленский, Юрий Гемпель, Европа, Республика Крым, В мире
В Крыму заподозрили у Зеленского манию преследования

В Крыму сочли слова Зеленского при инциденте на вручении премии Карла Великого шизофренией

© AP Photo / Federico GambariniПрезидент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Federico Gambarini
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал шизофренией и манией преследования реакцию Владимира Зеленского на падение с постамента врученной ему премии Карла Великого.
Во время выступления Зеленского в немецком Ахене с постамента упала премия Карла Великого, врученная ему ранее медаль за заслуги перед Европой. Зеленский, прервав речь для того, чтобы поднять упавшую с шумом премию, представляющую из себя коробку с медалью, сопроводил это фразой: "Это русские".
"У Зеленского, видимо, шизофрения и мания преследования. Ему во всем видится рука Москвы, как бы он не пытался все это облечь в шутку. Видимо, понимает, что возмездие за все то горе, которое он принес украинскому народу, неизбежно", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его мнению, награждение Зеленского – это низкое и аморальное действие, которое стоит расценивать как позор европейской дипломатии.
"Европейские ценности подобными награждениями в очередной раз попраны", - подчеркнул Гемпель.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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Владимир ЗеленскийЮрий ГемпельЕвропаРеспублика КрымВ мире
 
 
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