https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871800955.html

В Крыму заподозрили у Зеленского манию преследования

В Крыму заподозрили у Зеленского манию преследования - РИА Новости, 15.05.2023

В Крыму заподозрили у Зеленского манию преследования

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал шизофренией и манией преследования реакцию Владимира РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:25

2023-05-15T12:25

2023-05-15T12:25

владимир зеленский

юрий гемпель

европа

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал шизофренией и манией преследования реакцию Владимира Зеленского на падение с постамента врученной ему премии Карла Великого. Во время выступления Зеленского в немецком Ахене с постамента упала премия Карла Великого, врученная ему ранее медаль за заслуги перед Европой. Зеленский, прервав речь для того, чтобы поднять упавшую с шумом премию, представляющую из себя коробку с медалью, сопроводил это фразой: "Это русские". "У Зеленского, видимо, шизофрения и мания преследования. Ему во всем видится рука Москвы, как бы он не пытался все это облечь в шутку. Видимо, понимает, что возмездие за все то горе, которое он принес украинскому народу, неизбежно", - сказал РИА Новости Гемпель. По его мнению, награждение Зеленского – это низкое и аморальное действие, которое стоит расценивать как позор европейской дипломатии. "Европейские ценности подобными награждениями в очередной раз попраны", - подчеркнул Гемпель.

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871769351.html

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Екатерина Зайцева

владимир зеленский, юрий гемпель, европа, республика крым, в мире