https://ria.ru/20230515/yudashkin-1871926806.html

Менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" ответил на слухи об аресте счетов

Менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" ответил на слухи об аресте счетов - РИА Новости, 15.05.2023

Менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" ответил на слухи об аресте счетов

Топ-менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" Дмитрий Марасанов в разговоре со "Звездой" не подтвердил слухи об аресте счетов. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:02

2023-05-15T17:02

2023-05-15T17:02

шоубиз

валентин юдашкин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

москва

россия

знаменитости

налоги

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Топ-менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" Дмитрий Марасанов в разговоре со "Звездой" не подтвердил слухи об аресте счетов.По данным СМИ, в ФНС также не подтвердили арест счетов модного дома покойного модельера. Накануне в Сети появилась информация о том, что счета "Дома моды Валентина Юдашкина" заблокировали за неуплату налогов на сумму 118 миллионов рублей и отсутствие отчетов за прошлый год. Валентин Юдашкин ушел из жизни второго мая после длительной борьбы с онкологией. Ему было 59 лет. Кутюрье похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

https://ria.ru/20230502/leschenko-1869187334.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валентин юдашкин, федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, россия, знаменитости, налоги, стиль, мода