https://ria.ru/20230515/yudashkin-1871926806.html
Менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" ответил на слухи об аресте счетов
Менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" ответил на слухи об аресте счетов - РИА Новости, 15.05.2023
Менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" ответил на слухи об аресте счетов
Топ-менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" Дмитрий Марасанов в разговоре со "Звездой" не подтвердил слухи об аресте счетов. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:02
2023-05-15T17:02
2023-05-15T17:02
шоубиз
валентин юдашкин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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россия
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стиль
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Топ-менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" Дмитрий Марасанов в разговоре со "Звездой" не подтвердил слухи об аресте счетов.По данным СМИ, в ФНС также не подтвердили арест счетов модного дома покойного модельера. Накануне в Сети появилась информация о том, что счета "Дома моды Валентина Юдашкина" заблокировали за неуплату налогов на сумму 118 миллионов рублей и отсутствие отчетов за прошлый год. Валентин Юдашкин ушел из жизни второго мая после длительной борьбы с онкологией. Ему было 59 лет. Кутюрье похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
https://ria.ru/20230502/leschenko-1869187334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентин юдашкин, федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, россия, знаменитости, налоги, стиль, мода
Шоубиз, Валентин Юдашкин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Москва, Россия, Знаменитости, Налоги, стиль, мода
Менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" ответил на слухи об аресте счетов
Топ-менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" не подтвердил слухи об аресте счетов