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Менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" ответил на слухи об аресте счетов - РИА Новости, 15.05.2023
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Шоубиз
 
17:02 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/yudashkin-1871926806.html
Менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" ответил на слухи об аресте счетов
Менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" ответил на слухи об аресте счетов - РИА Новости, 15.05.2023
Менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" ответил на слухи об аресте счетов
Топ-менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" Дмитрий Марасанов в разговоре со "Звездой" не подтвердил слухи об аресте счетов. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:02
2023-05-15T17:02
шоубиз
валентин юдашкин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
россия
знаменитости
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Топ-менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" Дмитрий Марасанов в разговоре со "Звездой" не подтвердил слухи об аресте счетов.По данным СМИ, в ФНС также не подтвердили арест счетов модного дома покойного модельера. Накануне в Сети появилась информация о том, что счета "Дома моды Валентина Юдашкина" заблокировали за неуплату налогов на сумму 118 миллионов рублей и отсутствие отчетов за прошлый год. Валентин Юдашкин ушел из жизни второго мая после длительной борьбы с онкологией. Ему было 59 лет. Кутюрье похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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валентин юдашкин, федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, россия, знаменитости, налоги, стиль, мода
Шоубиз, Валентин Юдашкин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Москва, Россия, Знаменитости, Налоги, стиль, мода
Менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" ответил на слухи об аресте счетов

Топ-менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" не подтвердил слухи об аресте счетов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМодельер Валентин Юдашкин после окончания показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Модельер Валентин Юдашкин после окончания показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Топ-менеджер "Дома моды Валентина Юдашкина" Дмитрий Марасанов в разговоре со "Звездой" не подтвердил слухи об аресте счетов.
«
"Я не слышал такую информацию", – заявил Марасанов.
По данным СМИ, в ФНС также не подтвердили арест счетов модного дома покойного модельера.
Накануне в Сети появилась информация о том, что счета "Дома моды Валентина Юдашкина" заблокировали за неуплату налогов на сумму 118 миллионов рублей и отсутствие отчетов за прошлый год.
Валентин Юдашкин ушел из жизни второго мая после длительной борьбы с онкологией. Ему было 59 лет. Кутюрье похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Лев Лещенко и Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Лещенко рассказал о встрече с Юдашкиным за несколько дней до смерти кутюрье
2 мая, 16:10
 
ШоубизВалентин ЮдашкинФедеральная налоговая служба (ФНС России)МоскваРоссияЗнаменитостиНалогистильмода
 
 
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