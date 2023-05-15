https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871858730.html

"Турция на пределе". Почему Эрдоган не смог переизбраться

"Турция на пределе". Почему Эрдоган не смог переизбраться - РИА Новости, 15.05.2023

"Турция на пределе". Почему Эрдоган не смог переизбраться

Первый тур выборов президента Турции не выявил победителя. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 49 процентов голосов, кандидат... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:30

2023-05-15T14:30

2023-05-15T15:12

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мухаррем индже

российская академия наук

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Первый тур выборов президента Турции не выявил победителя. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 49 процентов голосов, кандидат объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 45. Второй тур запланирован на 28 мая. О том, каким он будет, — в материале РИА Новости.Упущенная победаЭрдоган утверждал, что выиграет в первом туре. Однако, судя по электоральной карте, европейская часть страны и курды выступили против президента, опирающегося на ислам и турецкий национализм. В частности, оппозиция победила в Стамбуле (13 миллионов человек), Анкаре (4,8 миллиона) и Измире (2,7 миллиона). Поддержали действующего главу государства центральные регионы и избиратели за рубежом. Правда, большинство турок, проживающих в России, все-таки отдали предпочтение Кылычдароглу (54,47 процента).Лидер партии Memleket Мухаррем Индже снялся с выборов, но из бюллетеня его вычеркнуть не успели, и за него проголосовали около 0,4 процента. Представитель альянса Ata этнический азербайджанец Синан Оган получил пять процентов.Он придерживается крайне правых взглядов, с Эрдоганом не ладит. В 2015-м его исключили из Партии националистического движения за недовольство союзом с президентом. Военизированное крыло этой организации — "Серые волки", чьи боевики в 1981-м пытались убить папу римского (понтифик выжил и простил террориста), охотились на левых активистов в Турции и до сих пор преследуют курдов, армян и греков.Смертельная битваНаучный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов сказал на круглом столе в РИА Новости: "Оппозиция заострила внимание не только на выборе цивилизационного пути развития, но и на доверии лично Эрдогану. Тем самым его противники компенсировали отсутствие внутреннего согласия по многим вопросам внутренней и внешней политики".Действующего президента в стране воспринимают очень неоднозначно, даже на уровне отдельных семей. Из-за него случаются уличные потасовки. В обществе не прекращаются острые политические дискуссии и высказаться хотят очень многие."Перед вторым туром стороны постараются сохранить высокую явку и как минимум не потерять голоса. Важно, как поступят избиратели Огана, — рассуждает Лукьянов. — Готовы ли они сделать так, как он им скажет? Готовы ли проголосовать за одного из кандидатов во втором туре или вовсе не пойдут на участки? Пока ответов на эти вопросы нет".Конечно, добавил эксперт, за две недели оппозиция и власть не смогут избавиться от недостатков. Однако они готовились ко второму туру, и, скорее всего, у них есть какие-то сюрпризы друг для друга.Между Востоком и ЗападомЗаведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков предупреждает, что победа оппозиции для Москвы нежелательна. Если Эрдоган пытается строить для страны евразийское будущее, то Кылычдароглу ориентируется только на Запад."Возможно, перед вторым туром оппозиция станет разжигать страсти, опираясь на поддержку США и Евросоюза. Большинство турок хотят в ЕС, но при условии соблюдения Брюсселем интересов Анкары, а этого не случится", — объясняет Аватков.Не исключены уличные беспорядки. Второй тур для оппозиции — единственный шанс развернуть страну на Запад — по крайне мере, в обозримой перспективе. Другой такой возможности не представится еще очень долго.Между тем в один день с президентскими выборами прошли и парламентские. Правящему "Республиканскому альянсу" достались 322 места из 600. Это означает, что Кылычдароглу будет очень непросто превратить Турцию из президентской республики в парламентскую, как он собирается.

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851739921.html

https://ria.ru/20230421/politika-1866314762.html

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