https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871731563.html

В Турции обработали 99,9 процента бюллетеней на выборах президента

В Турции обработали 99,9 процента бюллетеней на выборах президента - РИА Новости, 15.05.2023

В Турции обработали 99,9 процента бюллетеней на выборах президента

Число голосов за Кемаля Кылычдароглу на выборах президента Турции выросло до 45 процентов, обработаны 99,9 процента бюллетеней, сообщает гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T05:20

2023-05-15T05:20

2023-05-15T07:21

турция

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Число голосов за Кемаля Кылычдароглу на выборах президента Турции выросло до 45 процентов, обработаны 99,9 процента бюллетеней, сообщает гостелеканал TRT Haber.Его оппонент, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, получил 49,34 процента голосов.При этом за рубежом после обработки 67 процентов бюллетеней Эрдоган смог набрать 55,36 процента, а Кылычдароглу — 41,26 процента голосов.Если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур голосования пройдет 28 мая.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции обещал ночью. Окончательные итоги должны появиться 19 мая в официальной газете.

https://ria.ru/20230514/erdogan-1871048100.html

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турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, в мире