Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры из Ульяновска отправили в зону СВО домашние супы и автозапчасти - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
22:19 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1872022071.html
Волонтеры из Ульяновска отправили в зону СВО домашние супы и автозапчасти
Волонтеры из Ульяновска отправили в зону СВО домашние супы и автозапчасти - РИА Новости, 15.05.2023
Волонтеры из Ульяновска отправили в зону СВО домашние супы и автозапчасти
Волонтеры из Ульяновска отправили военнослужащим именного батальона "Симбирск" в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в составе которого... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T22:19
2023-05-15T22:19
надежные люди
ульяновск
заволжский район
ульяновская область
чебурашка
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871110287_0:32:800:482_1920x0_80_0_0_e843e0d36149e1a0cf74610d1e4e4ad6.jpg
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Волонтеры из Ульяновска отправили военнослужащим именного батальона "Симбирск" в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в составе которого автозапчасти, машинное масло, медикаменты, домашние супы и тушенка, а также именные посылки от детей, сделавших своими руками талисманы-жетончики и сшивших игрушечных Чебурашек, сообщила пресс-служба регионального отделения "Единой России". "Приобретены автозапчасти, машинное масло, колеса на "Камаз". Также вместе с неравнодушными жителями, клубом пожилых людей "В кругу друзей", советом ветеранов Заволжского района, ТОС, отдельными детскими садами, школами собраны медикаменты первой необходимости, сухие пайки, продукты питания, вода, одежда и прочее. Буквально уже на следующей неделе приступим к формированию следующей партии гуманитарной помощи", - цитирует слова спикера Ульяновской городской думы Ильи Ножечкина пресс-служба. Уточняется, что военнослужащим также переданы полюбившиеся домашние супы и тушенки от волонтера, многодетной мамы Юлии Куценко. "Очень трогательные именные посылки подготовили школы и детские сады. Ребята своими руками сделали талисманы-жетончики, сшили игрушечных Чебурашек, написали письма. Все это обязательно передадим нашим военнослужащим для поднятия их боевого духа. Дома их ждут семьи, и в каждом письме, рисунке ребенка чувствуется то переживание, неравнодушие и волнение за них", - цитирует слова председателя общественного совета по вопросам территориального общественного самоуправления Ульяновска Сергея Клопкова пресс-служба. В партии добавили, что также в состав гуманитарного груза вошли цветной принтер, моноблок, ноутбуки, телевизор, радиосистема, мультимедийный проектор, которые переданы из Ульяновской области в подшефный город Лутугино Луганской Народной Республики для организации молодежного коворкинг-пространства "Наш центр".
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1872014987.html
ульяновск
заволжский район
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871110287_42:3:723:514_1920x0_80_0_0_3ba981b38d8e23a257a246d74c13a5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ульяновск, заволжский район, ульяновская область, чебурашка, единая россия
Надежные люди, Ульяновск, Заволжский район, Ульяновская область, Чебурашка, Единая Россия
Волонтеры из Ульяновска отправили в зону СВО домашние супы и автозапчасти

Домашние супы, автозапчасти и медикаменты отправили из Ульяновска в зону СВО

© Фото : администрация Волгоградской областиПомощь бойцам в зоне СВО
Помощь бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : администрация Волгоградской области
Помощь бойцам в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Волонтеры из Ульяновска отправили военнослужащим именного батальона "Симбирск" в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в составе которого автозапчасти, машинное масло, медикаменты, домашние супы и тушенка, а также именные посылки от детей, сделавших своими руками талисманы-жетончики и сшивших игрушечных Чебурашек, сообщила пресс-служба регионального отделения "Единой России".
"Приобретены автозапчасти, машинное масло, колеса на "Камаз". Также вместе с неравнодушными жителями, клубом пожилых людей "В кругу друзей", советом ветеранов Заволжского района, ТОС, отдельными детскими садами, школами собраны медикаменты первой необходимости, сухие пайки, продукты питания, вода, одежда и прочее. Буквально уже на следующей неделе приступим к формированию следующей партии гуманитарной помощи", - цитирует слова спикера Ульяновской городской думы Ильи Ножечкина пресс-служба.
Уточняется, что военнослужащим также переданы полюбившиеся домашние супы и тушенки от волонтера, многодетной мамы Юлии Куценко.
"Очень трогательные именные посылки подготовили школы и детские сады. Ребята своими руками сделали талисманы-жетончики, сшили игрушечных Чебурашек, написали письма. Все это обязательно передадим нашим военнослужащим для поднятия их боевого духа. Дома их ждут семьи, и в каждом письме, рисунке ребенка чувствуется то переживание, неравнодушие и волнение за них", - цитирует слова председателя общественного совета по вопросам территориального общественного самоуправления Ульяновска Сергея Клопкова пресс-служба.
В партии добавили, что также в состав гуманитарного груза вошли цветной принтер, моноблок, ноутбуки, телевизор, радиосистема, мультимедийный проектор, которые переданы из Ульяновской области в подшефный город Лутугино Луганской Народной Республики для организации молодежного коворкинг-пространства "Наш центр".
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Жители Тюменской области собрали 841 посылку для участников спецоперации
Вчера, 21:15
 
Надежные людиУльяновскЗаволжский районУльяновская областьЧебурашкаЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала