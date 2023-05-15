https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1872022071.html

Волонтеры из Ульяновска отправили в зону СВО домашние супы и автозапчасти

Волонтеры из Ульяновска отправили в зону СВО домашние супы и автозапчасти - РИА Новости, 15.05.2023

Волонтеры из Ульяновска отправили в зону СВО домашние супы и автозапчасти

Волонтеры из Ульяновска отправили военнослужащим именного батальона "Симбирск" в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в составе которого... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T22:19

2023-05-15T22:19

2023-05-15T22:19

надежные люди

ульяновск

заволжский район

ульяновская область

чебурашка

единая россия

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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Волонтеры из Ульяновска отправили военнослужащим именного батальона "Симбирск" в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в составе которого автозапчасти, машинное масло, медикаменты, домашние супы и тушенка, а также именные посылки от детей, сделавших своими руками талисманы-жетончики и сшивших игрушечных Чебурашек, сообщила пресс-служба регионального отделения "Единой России". "Приобретены автозапчасти, машинное масло, колеса на "Камаз". Также вместе с неравнодушными жителями, клубом пожилых людей "В кругу друзей", советом ветеранов Заволжского района, ТОС, отдельными детскими садами, школами собраны медикаменты первой необходимости, сухие пайки, продукты питания, вода, одежда и прочее. Буквально уже на следующей неделе приступим к формированию следующей партии гуманитарной помощи", - цитирует слова спикера Ульяновской городской думы Ильи Ножечкина пресс-служба. Уточняется, что военнослужащим также переданы полюбившиеся домашние супы и тушенки от волонтера, многодетной мамы Юлии Куценко. "Очень трогательные именные посылки подготовили школы и детские сады. Ребята своими руками сделали талисманы-жетончики, сшили игрушечных Чебурашек, написали письма. Все это обязательно передадим нашим военнослужащим для поднятия их боевого духа. Дома их ждут семьи, и в каждом письме, рисунке ребенка чувствуется то переживание, неравнодушие и волнение за них", - цитирует слова председателя общественного совета по вопросам территориального общественного самоуправления Ульяновска Сергея Клопкова пресс-служба. В партии добавили, что также в состав гуманитарного груза вошли цветной принтер, моноблок, ноутбуки, телевизор, радиосистема, мультимедийный проектор, которые переданы из Ульяновской области в подшефный город Лутугино Луганской Народной Республики для организации молодежного коворкинг-пространства "Наш центр".

https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1872014987.html

ульяновск

заволжский район

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ульяновск, заволжский район, ульяновская область, чебурашка, единая россия