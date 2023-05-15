https://ria.ru/20230515/proekt-1871969745.html
Источник: Госдума рассмотрит проект о национальном докладе по образованию
Источник: Госдума рассмотрит проект о национальном докладе по образованию - РИА Новости, 15.05.2023
Источник: Госдума рассмотрит проект о национальном докладе по образованию
Совет Думы включил в порядок работы на июнь законопроект о рассмотрении национального доклада в сфере образования, сообщил журналистам источник в нижней палате... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:15
2023-05-15T18:15
2023-05-15T18:15
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Совет Думы включил в порядок работы на июнь законопроект о рассмотрении национального доклада в сфере образования, сообщил журналистам источник в нижней палате парламента. "В порядок работы на июнь включен законопроект о рассмотрении национального доклада в сфере образования", - сообщил источник. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех думских фракций 4 мая внесли в Госдуму поправки, согласно которым правительство будет ежегодно представлять на заседаниях Госдумы национальный доклад о реализации государственной политики в сфере образования, сообщала пресс-служба Госдумы. Ранее Володин отметил, что высокое качество образования является важным условием развития страны, а национальный доклад правительства в Госдуме повысит качество принимаемых решений. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по действующей норме заслушивание палатами Федерального Собрания РФ информации представителей правительства о государственных и национальных докладах осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В законопроекте указывается, что национальный доклад должен предусматривать в качестве составных и самостоятельных частей "доклад о реализации государственной политики в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых и доклад о реализации государственной политики в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования".
https://ria.ru/20230515/drony-1871949735.html
https://ria.ru/20230515/popravki-1871961437.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Источник: Госдума рассмотрит проект о национальном докладе по образованию
ГД может в июне обсудить законопроект о рассмотрении национального доклада по образованию
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Совет Думы включил в порядок работы на июнь законопроект о рассмотрении национального доклада в сфере образования, сообщил журналистам источник в нижней палате парламента.
"В порядок работы на июнь включен законопроект о рассмотрении национального доклада в сфере образования", - сообщил источник.
В ГД рассмотрят проект о праве силовиков пресекать движение дронов 18 мая
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
и руководители всех думских фракций 4 мая внесли в Госдуму поправки, согласно которым правительство будет ежегодно представлять на заседаниях Госдумы национальный доклад о реализации государственной политики в сфере образования, сообщала пресс-служба Госдумы.
Ранее Володин отметил, что высокое качество образования является важным условием развития страны, а национальный доклад правительства в Госдуме повысит качество принимаемых решений.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по действующей норме заслушивание палатами Федерального Собрания РФ
информации представителей правительства о государственных и национальных докладах осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В законопроекте указывается, что национальный доклад должен предусматривать в качестве составных и самостоятельных частей "доклад о реализации государственной политики в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых и доклад о реализации государственной политики в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования".
Источник: ГД рассмотрит поправки о выборах при военном положении 17 мая