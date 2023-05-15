https://ria.ru/20230515/proekt-1871969745.html

Источник: Госдума рассмотрит проект о национальном докладе по образованию

Источник: Госдума рассмотрит проект о национальном докладе по образованию - РИА Новости, 15.05.2023

Источник: Госдума рассмотрит проект о национальном докладе по образованию

Совет Думы включил в порядок работы на июнь законопроект о рассмотрении национального доклада в сфере образования, сообщил журналистам источник в нижней палате... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:15

2023-05-15T18:15

2023-05-15T18:15

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вячеслав володин

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общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Совет Думы включил в порядок работы на июнь законопроект о рассмотрении национального доклада в сфере образования, сообщил журналистам источник в нижней палате парламента. "В порядок работы на июнь включен законопроект о рассмотрении национального доклада в сфере образования", - сообщил источник. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех думских фракций 4 мая внесли в Госдуму поправки, согласно которым правительство будет ежегодно представлять на заседаниях Госдумы национальный доклад о реализации государственной политики в сфере образования, сообщала пресс-служба Госдумы. Ранее Володин отметил, что высокое качество образования является важным условием развития страны, а национальный доклад правительства в Госдуме повысит качество принимаемых решений. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по действующей норме заслушивание палатами Федерального Собрания РФ информации представителей правительства о государственных и национальных докладах осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В законопроекте указывается, что национальный доклад должен предусматривать в качестве составных и самостоятельных частей "доклад о реализации государственной политики в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых и доклад о реализации государственной политики в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования".

https://ria.ru/20230515/drony-1871949735.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество