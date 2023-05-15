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Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 15.05.2023
Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T06:11
2023-05-15T06:11
2023-05-15T06:20
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:55 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров. <...> 05:05 — населенный пункт Курахово — город Донецк (Петровский район): выпущено 11 снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871730889.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку