https://ria.ru/20230515/obstrely-1871733534.html

Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 15.05.2023

Украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T06:11

2023-05-15T06:11

2023-05-15T06:20

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:55 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров. <...> 05:05 — населенный пункт Курахово — город Донецк (Петровский район): выпущено 11 снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871730889.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия