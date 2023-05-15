https://ria.ru/20230515/kuzminki-1871743341.html
Ефимов: в рамках КРТ в Кузьминках построят жилье по программе реновации
Ефимов: в рамках КРТ в Кузьминках построят жилье по программе реновации - РИА Новости, 15.05.2023
Ефимов: в рамках КРТ в Кузьминках построят жилье по программе реновации
Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Кузьминки, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:10
2023-05-15T09:10
2023-05-15T10:23
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Кузьминки, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Сейчас на указанной территории находится офис коммунальной службы района Кузьминки, который переведут в другое место, уточняется в сообщении.По данным столичного департамента городского имущества, всего в Юго-Восточном административном округе столицы в настоящее время реализуются уже четыре проекта КРТ, охватывающие площадь свыше 40 гектаров. На этих участках построят более 740 тысяч квадратных метров недвижимости, включая почти 162 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Столичные власти приняли решение
о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Кузьминки, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Неэффективно используемый участок на Волгоградском проспекте площадью 0,6 гектара будет реорганизован по программе КРТ. Здесь планируется возвести около 24 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также провести озеленительные работы. Инвестиции в проект составят около 2,2 миллиарда рублей", – рассказал вице-мэр.
Сейчас на указанной территории находится офис коммунальной службы района Кузьминки, который переведут в другое место, уточняется в сообщении.
По данным столичного департамента городского имущества, всего в Юго-Восточном административном округе столицы в настоящее время реализуются уже четыре проекта КРТ, охватывающие площадь свыше 40 гектаров. На этих участках построят более 740 тысяч квадратных метров недвижимости, включая почти 162 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации.