https://ria.ru/20230515/kuzminki-1871743341.html

Ефимов: в рамках КРТ в Кузьминках построят жилье по программе реновации

Ефимов: в рамках КРТ в Кузьминках построят жилье по программе реновации - РИА Новости, 15.05.2023

Ефимов: в рамках КРТ в Кузьминках построят жилье по программе реновации

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Кузьминки, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:10

2023-05-15T09:10

2023-05-15T10:23

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Кузьминки, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Сейчас на указанной территории находится офис коммунальной службы района Кузьминки, который переведут в другое место, уточняется в сообщении.По данным столичного департамента городского имущества, всего в Юго-Восточном административном округе столицы в настоящее время реализуются уже четыре проекта КРТ, охватывающие площадь свыше 40 гектаров. На этих участках построят более 740 тысяч квадратных метров недвижимости, включая почти 162 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)