Российская авиакомпания увеличивает количество рейсов в Китай
Авиакомпания "Аврора" возобновляет рейсы из Южно-Сахалинска в Китай
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A319 авиакомпании "Аврора" в аэропорту Владивостока
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" возобновляет полеты из Южно-Сахалинска в китайский город Харбин, сообщает пресс-служба перевозчика.
По информации пресс-службы, полеты в Китай будут осуществляться с 6 июня по 24 октября 2023 года по вторникам на воздушном судне DHC-8-Q400. Продажа билетов уже открыта.
Прямой рейс из Южно-Сахалинска в Харбин предоставляет пассажирам выбор стыковок в Южную Корею, Японию и другие страны. Например, расписание рейса из в Харбин позволит сахалинцам, желающим посетить Японию, уже через 1,5 часа после прибытия самолета вылететь в Токио.
Такие же стыковки существуют и на маршруте в Сеул.
Авиакомпания "Аврора" в настоящее время уже выполняет международные полеты из Хабаровска и Владивостока в Пекин и Харбин.
По информации пресс-службы, полеты в Китай будут осуществляться с 6 июня по 24 октября 2023 года по вторникам на воздушном судне DHC-8-Q400. Продажа билетов уже открыта.
Прямой рейс из Южно-Сахалинска в Харбин предоставляет пассажирам выбор стыковок в Южную Корею, Японию и другие страны. Например, расписание рейса из в Харбин позволит сахалинцам, желающим посетить Японию, уже через 1,5 часа после прибытия самолета вылететь в Токио.
Такие же стыковки существуют и на маршруте в Сеул.
Авиакомпания "Аврора" в настоящее время уже выполняет международные полеты из Хабаровска и Владивостока в Пекин и Харбин.