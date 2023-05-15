https://ria.ru/20230515/kitay-1871784693.html

Российская авиакомпания увеличивает количество рейсов в Китай

Российская авиакомпания увеличивает количество рейсов в Китай - РИА Новости, 15.05.2023

Российская авиакомпания увеличивает количество рейсов в Китай

Авиакомпания "Аврора" возобновляет полеты из Южно-Сахалинска в китайский город Харбин, сообщает пресс-служба перевозчика.По информации пресс-службы, полеты в... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:38

2023-05-15T11:38

2023-05-15T11:38

туризм

новости - туризм

"аврора"

южно-сахалинск

китай

харбин

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" возобновляет полеты из Южно-Сахалинска в китайский город Харбин, сообщает пресс-служба перевозчика.По информации пресс-службы, полеты в Китай будут осуществляться с 6 июня по 24 октября 2023 года по вторникам на воздушном судне DHC-8-Q400. Продажа билетов уже открыта.Прямой рейс из Южно-Сахалинска в Харбин предоставляет пассажирам выбор стыковок в Южную Корею, Японию и другие страны. Например, расписание рейса из в Харбин позволит сахалинцам, желающим посетить Японию, уже через 1,5 часа после прибытия самолета вылететь в Токио.Такие же стыковки существуют и на маршруте в Сеул.Авиакомпания "Аврора" в настоящее время уже выполняет международные полеты из Хабаровска и Владивостока в Пекин и Харбин.

https://ria.ru/20230512/puteshestviya-1871095904.html

южно-сахалинск

китай

харбин

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новости - туризм, "аврора", южно-сахалинск, китай, харбин