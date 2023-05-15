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Российская авиакомпания увеличивает количество рейсов в Китай - РИА Новости, 15.05.2023
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Туризм
 
11:38 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/kitay-1871784693.html
Российская авиакомпания увеличивает количество рейсов в Китай
Российская авиакомпания увеличивает количество рейсов в Китай - РИА Новости, 15.05.2023
Российская авиакомпания увеличивает количество рейсов в Китай
Авиакомпания "Аврора" возобновляет полеты из Южно-Сахалинска в китайский город Харбин, сообщает пресс-служба перевозчика.По информации пресс-службы, полеты в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:38
2023-05-15T11:38
туризм
новости - туризм
"аврора"
южно-сахалинск
китай
харбин
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" возобновляет полеты из Южно-Сахалинска в китайский город Харбин, сообщает пресс-служба перевозчика.По информации пресс-службы, полеты в Китай будут осуществляться с 6 июня по 24 октября 2023 года по вторникам на воздушном судне DHC-8-Q400. Продажа билетов уже открыта.Прямой рейс из Южно-Сахалинска в Харбин предоставляет пассажирам выбор стыковок в Южную Корею, Японию и другие страны. Например, расписание рейса из в Харбин позволит сахалинцам, желающим посетить Японию, уже через 1,5 часа после прибытия самолета вылететь в Токио.Такие же стыковки существуют и на маршруте в Сеул.Авиакомпания "Аврора" в настоящее время уже выполняет международные полеты из Хабаровска и Владивостока в Пекин и Харбин.
https://ria.ru/20230512/puteshestviya-1871095904.html
южно-сахалинск
китай
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новости - туризм, "аврора", южно-сахалинск, китай, харбин
Туризм, Новости - Туризм, "Аврора", Южно-Сахалинск, Китай, Харбин
Российская авиакомпания увеличивает количество рейсов в Китай

Авиакомпания "Аврора" возобновляет рейсы из Южно-Сахалинска в Китай

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A319 авиакомпании "Аврора" в аэропорту Владивостока
Самолет Airbus A319 авиакомпании Аврора в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" возобновляет полеты из Южно-Сахалинска в китайский город Харбин, сообщает пресс-служба перевозчика.
По информации пресс-службы, полеты в Китай будут осуществляться с 6 июня по 24 октября 2023 года по вторникам на воздушном судне DHC-8-Q400. Продажа билетов уже открыта.

Прямой рейс из Южно-Сахалинска в Харбин предоставляет пассажирам выбор стыковок в Южную Корею, Японию и другие страны. Например, расписание рейса из в Харбин позволит сахалинцам, желающим посетить Японию, уже через 1,5 часа после прибытия самолета вылететь в Токио.

Такие же стыковки существуют и на маршруте в Сеул.

Авиакомпания "Аврора" в настоящее время уже выполняет международные полеты из Хабаровска и Владивостока в Пекин и Харбин.
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ТуризмНовости - Туризм"Аврора"Южно-СахалинскКитайХарбин
 
 
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