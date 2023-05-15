https://ria.ru/20230515/advokaty-1871865785.html

Москалькова призвала создать реестр русскоязычных адвокатов

Москалькова призвала создать реестр русскоязычных адвокатов - РИА Новости, 15.05.2023

Москалькова призвала создать реестр русскоязычных адвокатов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе назвала актуальной задачу создания реестра русскоязычных адвокатов, которые будут... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:10

2023-05-15T14:10

2023-05-15T17:48

общество

россия

татьяна москалькова

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе назвала актуальной задачу создания реестра русскоязычных адвокатов, которые будут представлять интересы россиян за рубежом. По ее словам, реестр может быть создан при участии МИДа России на базе Международной ассоциации русскоязычных адвокатов. Оказывать помощь можно в представительствах Россотрудничества за рубежом (центрах науки, "русских домах") при более широком использовании возможностей Фонда защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, по вопросам оплаты труда адвокатов", - предложила Москалькова.

https://ria.ru/20230417/rusofobiya-1865813772.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна москалькова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)