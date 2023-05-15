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Москалькова призвала создать реестр русскоязычных адвокатов - РИА Новости, 15.05.2023
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14:10 15.05.2023 (обновлено: 17:48 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/advokaty-1871865785.html
Москалькова призвала создать реестр русскоязычных адвокатов
Москалькова призвала создать реестр русскоязычных адвокатов - РИА Новости, 15.05.2023
Москалькова призвала создать реестр русскоязычных адвокатов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе назвала актуальной задачу создания реестра русскоязычных адвокатов, которые будут... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:10
2023-05-15T17:48
общество
россия
татьяна москалькова
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе назвала актуальной задачу создания реестра русскоязычных адвокатов, которые будут представлять интересы россиян за рубежом. По ее словам, реестр может быть создан при участии МИДа России на базе Международной ассоциации русскоязычных адвокатов. Оказывать помощь можно в представительствах Россотрудничества за рубежом (центрах науки, "русских домах") при более широком использовании возможностей Фонда защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, по вопросам оплаты труда адвокатов", - предложила Москалькова.
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общество, россия, татьяна москалькова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Москалькова призвала создать реестр русскоязычных адвокатов

Москалькова: необходим реестр русскоязычных адвокатов для защиты прав россиян за рубежом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе назвала актуальной задачу создания реестра русскоязычных адвокатов, которые будут представлять интересы россиян за рубежом.
«

"Остается актуальной задача создания реестра русскоязычных и общедоступных адвокатов, способных квалифицированно представлять интересы российских граждан в компетентных судах иностранного государства", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного за 2022 год.

По ее словам, реестр может быть создан при участии МИДа России на базе Международной ассоциации русскоязычных адвокатов.
Оказывать помощь можно в представительствах Россотрудничества за рубежом (центрах науки, "русских домах") при более широком использовании возможностей Фонда защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, по вопросам оплаты труда адвокатов", - предложила Москалькова.
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ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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