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Москалькова призвала создать реестр русскоязычных адвокатов
Москалькова призвала создать реестр русскоязычных адвокатов - РИА Новости, 15.05.2023
Москалькова призвала создать реестр русскоязычных адвокатов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе назвала актуальной задачу создания реестра русскоязычных адвокатов, которые будут... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:10
2023-05-15T14:10
2023-05-15T17:48
общество
россия
татьяна москалькова
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе назвала актуальной задачу создания реестра русскоязычных адвокатов, которые будут представлять интересы россиян за рубежом. По ее словам, реестр может быть создан при участии МИДа России на базе Международной ассоциации русскоязычных адвокатов. Оказывать помощь можно в представительствах Россотрудничества за рубежом (центрах науки, "русских домах") при более широком использовании возможностей Фонда защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, по вопросам оплаты труда адвокатов", - предложила Москалькова.
https://ria.ru/20230417/rusofobiya-1865813772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна москалькова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Москалькова призвала создать реестр русскоязычных адвокатов
Москалькова: необходим реестр русскоязычных адвокатов для защиты прав россиян за рубежом