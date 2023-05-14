https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871666751.html

СМИ назвали страну, которую Зеленский посетит после Германии

СМИ назвали страну, которую Зеленский посетит после Германии - РИА Новости, 14.05.2023

СМИ назвали страну, которую Зеленский посетит после Германии

Владимир Зеленский, который находится с визитом в Европе, в воскресенье вечером посетит Париж, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:37

2023-05-14T17:37

2023-05-14T17:37

в мире

европа

франция

владимир зеленский

элизабет борн

катрин колонна

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, который находится с визитом в Европе, в воскресенье вечером посетит Париж, сообщил телеканал BFMTV. "Владимир Зеленский ожидается в Париже во второй половине дня в воскресенье", - сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что он будет принят премьер-министром Элизабет Борн и министром иностранных дел Катрин Колонна, а затем проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье утром направился в Германию.

https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871626020.html

европа

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в мире, европа, франция, владимир зеленский, элизабет борн, катрин колонна, эммануэль макрон