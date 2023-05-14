https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871643957.html

"Он безумен". Во Франции пришли в ужас после утечки разговоров Зеленского

"Он безумен". Во Франции пришли в ужас после утечки разговоров Зеленского - РИА Новости, 14.05.2023

"Он безумен". Во Франции пришли в ужас после утечки разговоров Зеленского

Появление информации о неадекватном поведении президента Украины Владимира Зеленского должно послужить предупреждением для всего мира, заявил французский... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T15:12

2023-05-14T15:12

2023-05-14T15:57

в мире

украина

россия

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владимир зеленский

европарламент

twitter

министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Появление информации о неадекватном поведении президента Украины Владимира Зеленского должно послужить предупреждением для всего мира, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.Экс-парламентарий предположил, что обнародование СМИ этих данных может стать предупреждением для мира. Накануне WP со ссылкой на утекшие в Сеть секретные материалы Пентагона, включающие личную переписку Зеленского, сообщила, что за закрытыми дверями президент Украины выступал с предложениями взорвать трубопровод "Дружба" и оккупировать приграничные территории России.Кроме того, в этих документах политик описывается как "лидер с агрессивными инстинктами", чей образ "резко контрастирует с его имиждем спокойного и стойкого" государственного деятеля.

https://ria.ru/20230514/ukraina-1871632823.html

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в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, европарламент, twitter, министерство обороны сша