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"Он безумен". Во Франции пришли в ужас после утечки разговоров Зеленского - РИА Новости, 14.05.2023
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15:12 14.05.2023 (обновлено: 15:57 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871643957.html
"Он безумен". Во Франции пришли в ужас после утечки разговоров Зеленского
"Он безумен". Во Франции пришли в ужас после утечки разговоров Зеленского - РИА Новости, 14.05.2023
"Он безумен". Во Франции пришли в ужас после утечки разговоров Зеленского
Появление информации о неадекватном поведении президента Украины Владимира Зеленского должно послужить предупреждением для всего мира, заявил французский... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T15:12
2023-05-14T15:57
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Появление информации о неадекватном поведении президента Украины Владимира Зеленского должно послужить предупреждением для всего мира, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.Экс-парламентарий предположил, что обнародование СМИ этих данных может стать предупреждением для мира. Накануне WP со ссылкой на утекшие в Сеть секретные материалы Пентагона, включающие личную переписку Зеленского, сообщила, что за закрытыми дверями президент Украины выступал с предложениями взорвать трубопровод "Дружба" и оккупировать приграничные территории России.Кроме того, в этих документах политик описывается как "лидер с агрессивными инстинктами", чей образ "резко контрастирует с его имиждем спокойного и стойкого" государственного деятеля.
https://ria.ru/20230514/ukraina-1871632823.html
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в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, европарламент, twitter, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Европарламент, Twitter, Министерство обороны США
"Он безумен". Во Франции пришли в ужас после утечки разговоров Зеленского

Экс-депутат ЕП Филиппо призвал обратить внимание на данные о неадекватности Зеленского

© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии по итогам встречи
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии по итогам встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Появление информации о неадекватном поведении президента Украины Владимира Зеленского должно послужить предупреждением для всего мира, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.
«

"Сегодня газета Washington Post опубликовала документы о внутренней ситуации на Украине. В них говорится о безумном Зеленском, кричащим на своих соратников, которые пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию", — написал он.

Экс-парламентарий предположил, что обнародование СМИ этих данных может стать предупреждением для мира.
Накануне WP со ссылкой на утекшие в Сеть секретные материалы Пентагона, включающие личную переписку Зеленского, сообщила, что за закрытыми дверями президент Украины выступал с предложениями взорвать трубопровод "Дружба" и оккупировать приграничные территории России.
Кроме того, в этих документах политик описывается как "лидер с агрессивными инстинктами", чей образ "резко контрастирует с его имиждем спокойного и стойкого" государственного деятеля.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Шольц неожиданно отреагировал на просьбу Зеленского, пишут СМИ
Вчера, 14:12
 
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