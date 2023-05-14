"Он безумен". Во Франции пришли в ужас после утечки разговоров Зеленского
Экс-депутат ЕП Филиппо призвал обратить внимание на данные о неадекватности Зеленского
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии по итогам встречи
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии по итогам встречи
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Появление информации о неадекватном поведении президента Украины Владимира Зеленского должно послужить предупреждением для всего мира, заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.
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"Сегодня газета Washington Post опубликовала документы о внутренней ситуации на Украине. В них говорится о безумном Зеленском, кричащим на своих соратников, которые пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию", — написал он.
Экс-парламентарий предположил, что обнародование СМИ этих данных может стать предупреждением для мира.
Накануне WP со ссылкой на утекшие в Сеть секретные материалы Пентагона, включающие личную переписку Зеленского, сообщила, что за закрытыми дверями президент Украины выступал с предложениями взорвать трубопровод "Дружба" и оккупировать приграничные территории России.
Кроме того, в этих документах политик описывается как "лидер с агрессивными инстинктами", чей образ "резко контрастирует с его имиждем спокойного и стойкого" государственного деятеля.