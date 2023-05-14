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Как связаны стриж, славянский демон и SWIFT-переводы. Этимология имен птиц - РИА Новости, 15.05.2023
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12:00 14.05.2023 (обновлено: 08:11 15.05.2023)
https://ria.ru/20230514/ptitsy-1871341489.html
Как связаны стриж, славянский демон и SWIFT-переводы. Этимология имен птиц
Как связаны стриж, славянский демон и SWIFT-переводы. Этимология имен птиц - РИА Новости, 15.05.2023
Как связаны стриж, славянский демон и SWIFT-переводы. Этимология имен птиц
Из этимологии слов можно узнать, каким видели мир наши предки. “Волк” происходит от “волочить”, потому что хищник “уволакивает” жертву, а “песец” с древнерусского — “подобный псу”. Но что мы знаем об истоках названий птиц? Откуда появились “грач”, “голубь” и “стриж”, и как их названия отражают особенности птичьего поведения?
2023-05-14T12:00
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Как связаны стриж, славянский демон и SWIFT-переводы. Этимология имен птиц
Из этимологии слов можно узнать, каким видели мир наши предки. “Волк” происходит от “волочить”, потому что хищник “уволакивает” жертву, а “песец” с древнерусского — “подобный псу”. Но что мы знаем об истоках названий птиц? Откуда появились “грач”, “голубь” и “стриж”, и как их названия отражают особенности птичьего поведения?
audio/mpeg
Как связаны стриж, славянский демон и SWIFT-переводы. Этимология имен птиц
Из этимологии слов можно узнать, каким видели мир наши предки. “Волк” происходит от “волочить”, потому что хищник “уволакивает” жертву, а “песец” с древнерусского — “подобный псу”. Но что мы знаем об истоках названий птиц? Откуда появились “грач”, “голубь” и “стриж”, и как их названия отражают особенности птичьего поведения?
audio/mpeg
Об этимологии орнитонимов нам рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Зоологического института РАН Иван Стариков.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Руслан ЖигаловГолос подкаста: Ирина ЛюбинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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общество, технологии, российская академия наук, swift, аудио
Как это по-русски, Общество, Технологии, Российская академия наук, SWIFT
Как это по-русски

Как связаны стриж, славянский демон и SWIFT-переводы. Этимология имен птиц

Как это по-русски
Как связаны стриж, славянский демон и SWIFT-переводы. Этимология имен птиц
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Из этимологии слов можно узнать, каким видели мир наши предки. “Волк” происходит от “волочить”, потому что хищник “уволакивает” жертву, а “песец” с древнерусского — “подобный псу”. Но что мы знаем об истоках названий птиц? Откуда появились “грач”, “голубь” и “стриж”, и как их названия отражают особенности птичьего поведения?
Об этимологии орнитонимов нам рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Зоологического института РАН Иван Стариков.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Редактор: Руслан Жигалов
Голос подкаста: Ирина Любина
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиОбществоТехнологииРоссийская академия наукSWIFT
 
 
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