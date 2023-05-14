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Как связаны стриж, славянский демон и SWIFT-переводы. Этимология имен птиц

Как связаны стриж, славянский демон и SWIFT-переводы. Этимология имен птиц - РИА Новости, 15.05.2023

Как связаны стриж, славянский демон и SWIFT-переводы. Этимология имен птиц

Из этимологии слов можно узнать, каким видели мир наши предки. “Волк” происходит от “волочить”, потому что хищник “уволакивает” жертву, а “песец” с древнерусского — “подобный псу”. Но что мы знаем об истоках названий птиц? Откуда появились “грач”, “голубь” и “стриж”, и как их названия отражают особенности птичьего поведения?

2023-05-14T12:00

2023-05-14T12:00

2023-05-15T08:11

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Как связаны стриж, славянский демон и SWIFT-переводы. Этимология имен птиц Из этимологии слов можно узнать, каким видели мир наши предки. “Волк” происходит от “волочить”, потому что хищник “уволакивает” жертву, а “песец” с древнерусского — “подобный псу”. Но что мы знаем об истоках названий птиц? Откуда появились “грач”, “голубь” и “стриж”, и как их названия отражают особенности птичьего поведения? audio/mpeg

Как связаны стриж, славянский демон и SWIFT-переводы. Этимология имен птиц Из этимологии слов можно узнать, каким видели мир наши предки. “Волк” происходит от “волочить”, потому что хищник “уволакивает” жертву, а “песец” с древнерусского — “подобный псу”. Но что мы знаем об истоках названий птиц? Откуда появились “грач”, “голубь” и “стриж”, и как их названия отражают особенности птичьего поведения? audio/mpeg

Об этимологии орнитонимов нам рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Зоологического института РАН Иван Стариков.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Руслан ЖигаловГолос подкаста: Ирина ЛюбинаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, российская академия наук, swift, аудио