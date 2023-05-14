https://ria.ru/20230514/obstrel-1871588612.html
Украинские войска выпустили 26 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска выпустили 26 снарядов по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 14.05.2023
Украинские войска выпустили 26 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска выпустили 26 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T08:27
2023-05-14T08:27
2023-05-14T08:27
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецк
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
куйбышевский район
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 26 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 07.20 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров... 07.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230513/lugansk-1871568699.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецк, сцкк, происшествия, донецкая народная республика, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецк, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район
Украинские войска выпустили 26 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 26 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой