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Бишкек готов сотрудничать с Москвой, заявил глава МИД Киргизии
Бишкек готов сотрудничать с Москвой, заявил глава МИД Киргизии - РИА Новости, 14.05.2023
Бишкек готов сотрудничать с Москвой, заявил глава МИД Киргизии
Бишкек не видит проблем для сотрудничества с Москвой, несмотря на угрозу вторичных санкций, заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T15:16
2023-05-14T15:16
2023-05-14T15:16
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Бишкек не видит проблем для сотрудничества с Москвой, несмотря на угрозу вторичных санкций, заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев. "Мы стратегические партнеры, у нас нет никаких препятствий для сотрудничества. Ну говорят наши западные партнеры о возможных санкциях, но мы же тоже следуем своим правилам, и никаких проблем я не вижу", - сказал он интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, может ли угроза вторичных санкций влиять на отношения России и Киргизии.
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киргизия, россия, бишкек, павел зарубин, в мире
Киргизия, Россия, Бишкек, Павел Зарубин, В мире
Бишкек готов сотрудничать с Москвой, заявил глава МИД Киргизии
Глава МИД Кулубаев: возможная угроза санкций не мешает сотрудничеству России и Киргизии