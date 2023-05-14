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Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 14.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/donetsk-1871686846.html
Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 14.05.2023
Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Мужчина пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T19:30
2023-05-14T19:30
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Куйбышевский район, расположенный в западной части Донецка, подвергается ударам со стороны киевских боевиков на протяжении всего дня. Огонь велся из РСЗО. Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о гибели мужчины 1954 года рождения и ранения женщины 1978 года рождения из-за обстрела. "По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района ранен мужчина 1966 года рождения", - написал он.
https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871669319.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, сцкк, алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Куйбышевский район, Происшествия
Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мэр Кулемзин: мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Куйбышевский район, расположенный в западной части Донецка, подвергается ударам со стороны киевских боевиков на протяжении всего дня. Огонь велся из РСЗО.
Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о гибели мужчины 1954 года рождения и ранения женщины 1978 года рождения из-за обстрела.
"По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района ранен мужчина 1966 года рождения", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)Куйбышевский районПроисшествия
 
 
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