https://ria.ru/20230514/donetsk-1871686846.html

Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 14.05.2023

Мужчина пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Мужчина пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T19:30

2023-05-14T19:30

2023-05-14T19:30

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

куйбышевский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Куйбышевский район, расположенный в западной части Донецка, подвергается ударам со стороны киевских боевиков на протяжении всего дня. Огонь велся из РСЗО. Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о гибели мужчины 1954 года рождения и ранения женщины 1978 года рождения из-за обстрела. "По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района ранен мужчина 1966 года рождения", - написал он.

https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871669319.html

донецк

куйбышевский район

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донецк, сцкк, алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, происшествия