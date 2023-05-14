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Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 14.05.2023 (обновлено: 16:35 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871624898.html
Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ в районе Артемовска
Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 14.05.2023
Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ в районе Артемовска
Украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска, но российские подразделения отразили все атаки, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:04
2023-05-14T16:35
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска, но российские подразделения отразили все атаки, говорится в сводке Минобороны.При этом, подчеркнули в Минобороны, мужество и героизм проявили военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, а также 6-й мотострелковой дивизии.Так, подразделения 4-й мотострелковой бригады отразили атаки противника южнее села Красное. При этом погибли командир бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко."Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки противника были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя", — рассказали в военном ведомстве.Потери украинских войск там составили около 200 бойцов убитыми и ранеными.Третий батальон 200-й мотострелковой бригады отразил шесть атак восточнее Богдановки. Подразделение уничтожило семь танков, 11 БМП и более 50 военнослужащих ВСУ.Шестая дивизия, в свою очередь, отразила атаку штурмовых групп при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Потери среди украинских бойцов составили свыше 30 человек, два танка и три БМП.Всем отличившимся военнослужащим вручили боевые ордена и другие награды непосредственно на позициях, добавили в Минобороны.Всего за сутки на Соледаро-Артемовском направлении ВСУ потеряли в общей сложности более 400 человек убитыми и ранеными, 12 танков, 18 БМП, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.
https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871587841.html
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россия, артемовск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ в районе Артемовска

Минобороны сообщило об отражении массовых попыток прорыва обороны в районе Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦентральная часть города Артемовска
Центральная часть города Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Центральная часть города Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска, но российские подразделения отразили все атаки, говорится в сводке Минобороны.
«

"На Соледаро-Артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовска. Севернее и южнее Артемовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено", — заявили в военном ведомстве.

При этом, подчеркнули в Минобороны, мужество и героизм проявили военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, а также 6-й мотострелковой дивизии.
Так, подразделения 4-й мотострелковой бригады отразили атаки противника южнее села Красное. При этом погибли командир бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.
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"Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки противника были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя", — рассказали в военном ведомстве.
Потери украинских войск там составили около 200 бойцов убитыми и ранеными.
Третий батальон 200-й мотострелковой бригады отразил шесть атак восточнее Богдановки. Подразделение уничтожило семь танков, 11 БМП и более 50 военнослужащих ВСУ.
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Шестая дивизия, в свою очередь, отразила атаку штурмовых групп при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Потери среди украинских бойцов составили свыше 30 человек, два танка и три БМП.
Всем отличившимся военнослужащим вручили боевые ордена и другие награды непосредственно на позициях, добавили в Минобороны.
Всего за сутки на Соледаро-Артемовском направлении ВСУ потеряли в общей сложности более 400 человек убитыми и ранеными, 12 танков, 18 БМП, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.
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