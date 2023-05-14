https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871624898.html

Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ в районе Артемовска

Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 14.05.2023

Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ в районе Артемовска

Украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска, но российские подразделения отразили все атаки, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:04

2023-05-14T13:04

2023-05-14T16:35

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска, но российские подразделения отразили все атаки, говорится в сводке Минобороны.При этом, подчеркнули в Минобороны, мужество и героизм проявили военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, а также 6-й мотострелковой дивизии.Так, подразделения 4-й мотострелковой бригады отразили атаки противника южнее села Красное. При этом погибли командир бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко."Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки противника были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя", — рассказали в военном ведомстве.Потери украинских войск там составили около 200 бойцов убитыми и ранеными.Третий батальон 200-й мотострелковой бригады отразил шесть атак восточнее Богдановки. Подразделение уничтожило семь танков, 11 БМП и более 50 военнослужащих ВСУ.Шестая дивизия, в свою очередь, отразила атаку штурмовых групп при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Потери среди украинских бойцов составили свыше 30 человек, два танка и три БМП.Всем отличившимся военнослужащим вручили боевые ордена и другие награды непосредственно на позициях, добавили в Минобороны.Всего за сутки на Соледаро-Артемовском направлении ВСУ потеряли в общей сложности более 400 человек убитыми и ранеными, 12 танков, 18 БМП, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.

https://ria.ru/20230514/artemovsk-1871587841.html

https://ria.ru/20230512/spornoe-1871381697.html

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артемовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, артемовск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф