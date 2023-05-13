https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871565435.html
Спецоперация, 13 мая: уничтожение самолетов, ударивших ракетами по Луганску
Спецоперация, 13 мая: уничтожение самолетов, ударивших ракетами по Луганску - РИА Новости, 13.05.2023
Спецоперация, 13 мая: уничтожение самолетов, ударивших ракетами по Луганску
Минобороны России сообщило, что накануне боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен удар поставленными Великобританией ракетами Storm Shadow по... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T22:35
2023-05-13T22:35
2023-05-13T22:54
специальная военная операция на украине
луганск
россия
украина
сцкк
су-24
зрк с-300
ми-8 амтш
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что накануне боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен удар поставленными Великобританией ракетами Storm Shadow по Луганску.Пострадали мирные жители, в том числе 6 детей. Наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты.Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков обратил внимание, что о поставках этих ракет было объявлено совсем недавно, 11 мая, из чего можно сделать вывод, что на самом деле они прибыли на Украину раньше, чем об этом официально сообщили.Другие обстрелы со стороны украинских силЖенщина и ребенок, по предварительной информации, погибли при обстреле поселка Горняк Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Также в этом районе пострадала школа.При новом обстреле Луганска пострадали 6 человек, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК. По данным представительства, для субботнего обстрела вновь использовалась ракета Storm Shadow. В связи с участившимися обстрелами в ЛНР приостановлена работа мобильного интернета.Удары по ВСУРоссийские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского ЗРК С-300 в ДНР, а также склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива в районе города Запорожье, сообщили в Минобороны.В Николаеве российские военнослужащие уничтожили до 20 украинских военнослужащих и пушку "Гиацинт-Б", а также склад боеприпасов. Кроме того, российские истребители сбили украинский военный вертолёт Ми-8.На южно-донецком и запорожском направлениях украинская сторона потеряла более 155 военных убитыми и ранеными, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 245 военнослужащих.
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https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
https://ria.ru/20230513/melnik-1871555787.html
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луганск, россия, украина, сцкк, су-24, зрк с-300, ми-8 амтш, алексей кулемзин (донецк), константин сивков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Россия, Украина, СЦКК, Су-24, ЗРК С-300, Ми-8 АМТШ, Алексей Кулемзин (Донецк), Константин Сивков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика