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Спецоперация, 13 мая: уничтожение самолетов, ударивших ракетами по Луганску - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 13.05.2023 (обновлено: 22:54 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871565435.html
Спецоперация, 13 мая: уничтожение самолетов, ударивших ракетами по Луганску
Спецоперация, 13 мая: уничтожение самолетов, ударивших ракетами по Луганску - РИА Новости, 13.05.2023
Спецоперация, 13 мая: уничтожение самолетов, ударивших ракетами по Луганску
Минобороны России сообщило, что накануне боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен удар поставленными Великобританией ракетами Storm Shadow по... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T22:35
2023-05-13T22:54
специальная военная операция на украине
луганск
россия
украина
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что накануне боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен удар поставленными Великобританией ракетами Storm Shadow по Луганску.Пострадали мирные жители, в том числе 6 детей. Наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты.Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков обратил внимание, что о поставках этих ракет было объявлено совсем недавно, 11 мая, из чего можно сделать вывод, что на самом деле они прибыли на Украину раньше, чем об этом официально сообщили.Другие обстрелы со стороны украинских силЖенщина и ребенок, по предварительной информации, погибли при обстреле поселка Горняк Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Также в этом районе пострадала школа.При новом обстреле Луганска пострадали 6 человек, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК. По данным представительства, для субботнего обстрела вновь использовалась ракета Storm Shadow. В связи с участившимися обстрелами в ЛНР приостановлена работа мобильного интернета.Удары по ВСУРоссийские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского ЗРК С-300 в ДНР, а также склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива в районе города Запорожье, сообщили в Минобороны.В Николаеве российские военнослужащие уничтожили до 20 украинских военнослужащих и пушку "Гиацинт-Б", а также склад боеприпасов. Кроме того, российские истребители сбили украинский военный вертолёт Ми-8.На южно-донецком и запорожском направлениях украинская сторона потеряла более 155 военных убитыми и ранеными, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 245 военнослужащих.
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
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луганск
россия
украина
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луганск, россия, украина, сцкк, су-24, зрк с-300, ми-8 амтш, алексей кулемзин (донецк), константин сивков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Россия, Украина, СЦКК, Су-24, ЗРК С-300, Ми-8 АМТШ, Алексей Кулемзин (Донецк), Константин Сивков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика
Спецоперация, 13 мая: уничтожение самолетов, ударивших ракетами по Луганску

Минобороны заявило об уничтожении самолетов, ударивших ракетами Storm Shadow по Луганску

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФронтовые бомбардировщики Су-24М
Фронтовые бомбардировщики Су-24М - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Фронтовые бомбардировщики Су-24М. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что накануне боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен удар поставленными Великобританией ракетами Storm Shadow по Луганску.
Пострадали мирные жители, в том числе 6 детей. Наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты.
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11 мая, 16:07
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков обратил внимание, что о поставках этих ракет было объявлено совсем недавно, 11 мая, из чего можно сделать вывод, что на самом деле они прибыли на Украину раньше, чем об этом официально сообщили.

Другие обстрелы со стороны украинских сил

Женщина и ребенок, по предварительной информации, погибли при обстреле поселка Горняк Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Также в этом районе пострадала школа.
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Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали
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При новом обстреле Луганска пострадали 6 человек, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК. По данным представительства, для субботнего обстрела вновь использовалась ракета Storm Shadow. В связи с участившимися обстрелами в ЛНР приостановлена работа мобильного интернета.

Удары по ВСУ

Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского ЗРК С-300 в ДНР, а также склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива в районе города Запорожье, сообщили в Минобороны.

В Николаеве российские военнослужащие уничтожили до 20 украинских военнослужащих и пушку "Гиацинт-Б", а также склад боеприпасов. Кроме того, российские истребители сбили украинский военный вертолёт Ми-8.
На южно-донецком и запорожском направлениях украинская сторона потеряла более 155 военных убитыми и ранеными, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 245 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскРоссияУкраинаСЦККСу-24ЗРК С-300Ми-8 АМТШАлексей Кулемзин (Донецк)Константин СивковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЛуганская Народная Республика
 
 
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