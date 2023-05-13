https://ria.ru/20230513/skoraya-1871450962.html
На территории киевской больницы сгорела машина скорой помощи
На территории киевской больницы сгорела машина скорой помощи - РИА Новости, 13.05.2023
На территории киевской больницы сгорела машина скорой помощи
Автомобиль скорой помощи сгорел на территории Александровской больницы в Киеве, обнаружено тело погибшей, есть пострадавшая, сообщает Киевская городская военная РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T01:51
2023-05-13T01:51
2023-05-13T01:51
киев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи сгорел на территории Александровской больницы в Киеве, обнаружено тело погибшей, есть пострадавшая, сообщает Киевская городская военная администрация. Власти сообщают, что во время ликвидации пожара было найдено тело женщины ориентировочно 92 лет. Также была обнаружена женщина примерно 60 лет с ожогами. По утверждению администрации, пожар был ликвидирован.
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киев
На территории киевской больницы сгорела машина скорой помощи
На территории Александровской больницы в Киеве сгорела "скорая", найдено тело погибшей
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи сгорел на территории Александровской больницы в Киеве, обнаружено тело погибшей, есть пострадавшая, сообщает Киевская городская военная администрация.
«
"На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении горадминистрации в телеграм-канале.
Власти сообщают, что во время ликвидации пожара было найдено тело женщины ориентировочно 92 лет. Также была обнаружена женщина примерно 60 лет с ожогами.
По утверждению администрации, пожар был ликвидирован.
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