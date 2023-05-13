https://ria.ru/20230513/skoraya-1871450962.html

На территории киевской больницы сгорела машина скорой помощи

На территории киевской больницы сгорела машина скорой помощи - РИА Новости, 13.05.2023

На территории киевской больницы сгорела машина скорой помощи

Автомобиль скорой помощи сгорел на территории Александровской больницы в Киеве, обнаружено тело погибшей, есть пострадавшая, сообщает Киевская городская военная РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T01:51

2023-05-13T01:51

2023-05-13T01:51

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_ae3acefff0ca297a4f5cbc1d8d7d46e5.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи сгорел на территории Александровской больницы в Киеве, обнаружено тело погибшей, есть пострадавшая, сообщает Киевская городская военная администрация. Власти сообщают, что во время ликвидации пожара было найдено тело женщины ориентировочно 92 лет. Также была обнаружена женщина примерно 60 лет с ожогами. По утверждению администрации, пожар был ликвидирован.

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844041892.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев