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В центре Москвы два человека пострадали при обрушении потолка в здании
В центре Москвы два человека пострадали при обрушении потолка в здании - РИА Новости, 13.05.2023
В центре Москвы два человека пострадали при обрушении потолка в здании
Два человека пострадали из-за обрушения потолка в здании в Большом Черкасском переулке в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:38
2023-05-13T16:38
2023-05-13T17:06
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Два человека пострадали из-за обрушения потолка в здании в Большом Черкасском переулке в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, все произошло в находившемся на реконструкции двухэтажном здании по адресу: Большой Черкасский переулок, дом 4. "Произошло обрушение потолка между вторым этажом и чердаком. В результате происшествия пострадали два человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что оба пострадавших были вызволены из-под завалов спасателями и госпитализированы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В центре Москвы два человека пострадали при обрушении потолка в здании
Два человека пострадали при обрушении потолка в здании в Большом Черкасском переулке
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Два человека пострадали из-за обрушения потолка в здании в Большом Черкасском переулке в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, все произошло в находившемся на реконструкции двухэтажном здании по адресу: Большой Черкасский переулок, дом 4.
"Произошло обрушение потолка между вторым этажом и чердаком. В результате происшествия пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба пострадавших были вызволены из-под завалов спасателями и госпитализированы.
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