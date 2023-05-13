https://ria.ru/20230513/postradavshie-1871523630.html

В центре Москвы два человека пострадали при обрушении потолка в здании

В центре Москвы два человека пострадали при обрушении потолка в здании - РИА Новости, 13.05.2023

В центре Москвы два человека пострадали при обрушении потолка в здании

Два человека пострадали из-за обрушения потолка в здании в Большом Черкасском переулке в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:38

2023-05-13T16:38

2023-05-13T17:06

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Два человека пострадали из-за обрушения потолка в здании в Большом Черкасском переулке в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, все произошло в находившемся на реконструкции двухэтажном здании по адресу: Большой Черкасский переулок, дом 4. "Произошло обрушение потолка между вторым этажом и чердаком. В результате происшествия пострадали два человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что оба пострадавших были вызволены из-под завалов спасателями и госпитализированы.

https://ria.ru/20221003/plitka-1821269032.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва