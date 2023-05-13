https://ria.ru/20230513/obstrel-1871517418.html

Шесть человек пострадали при украинском обстреле ДНР

Шесть человек пострадали при украинском обстреле ДНР - РИА Новости, 13.05.2023

Шесть человек пострадали при украинском обстреле ДНР

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о шести раненных в результате обстрела со стороны ВСУ. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T15:55

2023-05-13T15:55

2023-05-13T15:55

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ясиноватая

горловка

денис пушилин

происшествия

куйбышевский район

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о шести раненных в результате обстрела со стороны ВСУ. "На данный момент по причине обстрелов с украинской стороны ранены шесть человек в Ясиноватой, Горловке, Куйбышевском районе Донецка. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Ранее в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщалось, что украинские войска за два часа обстреляли Горловку, Макеевку, Ясиноватую и Донецк, выпустив 17 снарядов калибром 155 миллиметров и 20 снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20230513/lugansk-1871496214.html

донецкая народная республика

ясиноватая

горловка

куйбышевский район

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донецкая народная республика, ясиноватая, горловка, денис пушилин, происшествия, куйбышевский район