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Шесть человек пострадали при украинском обстреле ДНР - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871517418.html
Шесть человек пострадали при украинском обстреле ДНР
Шесть человек пострадали при украинском обстреле ДНР - РИА Новости, 13.05.2023
Шесть человек пострадали при украинском обстреле ДНР
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о шести раненных в результате обстрела со стороны ВСУ. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T15:55
2023-05-13T15:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ясиноватая
горловка
денис пушилин
происшествия
куйбышевский район
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о шести раненных в результате обстрела со стороны ВСУ. "На данный момент по причине обстрелов с украинской стороны ранены шесть человек в Ясиноватой, Горловке, Куйбышевском районе Донецка. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Ранее в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщалось, что украинские войска за два часа обстреляли Горловку, Макеевку, Ясиноватую и Донецк, выпустив 17 снарядов калибром 155 миллиметров и 20 снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20230513/lugansk-1871496214.html
донецкая народная республика
ясиноватая
горловка
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донецкая народная республика, ясиноватая, горловка, денис пушилин, происшествия, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Горловка, Денис Пушилин, Происшествия, Куйбышевский район
Шесть человек пострадали при украинском обстреле ДНР

Врио главы ДНР Пушилин заявил о шести раненных в результате обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о шести раненных в результате обстрела со стороны ВСУ.
"На данный момент по причине обстрелов с украинской стороны ранены шесть человек в Ясиноватой, Горловке, Куйбышевском районе Донецка. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Ранее в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщалось, что украинские войска за два часа обстреляли Горловку, Макеевку, Ясиноватую и Донецк, выпустив 17 снарядов калибром 155 миллиметров и 20 снарядов калибром 152 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяГорловкаДенис ПушилинПроисшествияКуйбышевский район
 
 
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