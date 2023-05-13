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Мезенцев: Россия и Белоруссия работают над созданием Налогового комитета - РИА Новости, 13.05.2023
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Союзное государство
 
20:08 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/komitet-1871551554.html
Мезенцев: Россия и Белоруссия работают над созданием Налогового комитета
Мезенцев: Россия и Белоруссия работают над созданием Налогового комитета - РИА Новости, 13.05.2023
Мезенцев: Россия и Белоруссия работают над созданием Налогового комитета
Комитет по налоговым вопросам планируется создать в рамках Союзного государства Белоруссии и России, заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T20:08
2023-05-13T20:08
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Комитет по налоговым вопросам планируется создать в рамках Союзного государства Белоруссии и России, заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев во время выступления на XI Петербургском международном юридическом форуме.Также он рассказал о создании на базе СГ единого погранкомитета, единого комитета по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды.Мезенцев отметил, что "форматы Союзного государства должны работать на стратегические задачи того объединения, которое определено масштабом союзного договора".
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев

Мезенцев: Россия и Белоруссия работают над созданием Налогового комитета

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Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Комитет по налоговым вопросам планируется создать в рамках Союзного государства Белоруссии и России, заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев во время выступления на XI Петербургском международном юридическом форуме.
«
"Заключен договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, заложены основы создания союзного налогового комитета. Еще раз подчеркну, что работает единый таможенный комитет. С осени прошлого года создан комитет по управлению рисками", - отметил Мезенцев.
Также он рассказал о создании на базе СГ единого погранкомитета, единого комитета по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды.
Мезенцев отметил, что "форматы Союзного государства должны работать на стратегические задачи того объединения, которое определено масштабом союзного договора".
«
"Сегодня мы видим успешную практику реализации основных положений договора СГ, который определил будущее взаимодействие Беларуси и России, как по-своему уникального межгосударственного интеграционного объединения. Сохраняя и обеспечивая независимость и суверенитет двух стран, СГ позволяет формировать единые подходы при согласованной политике, в том числе внешнеполитическом треке, и, конечно, определять новую практику социально-экономического взаимодействия", - резюмировал госсекретарь.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий Мезенцев
 
 
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