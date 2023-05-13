https://ria.ru/20230513/komitet-1871551554.html

Мезенцев: Россия и Белоруссия работают над созданием Налогового комитета

Мезенцев: Россия и Белоруссия работают над созданием Налогового комитета - РИА Новости, 13.05.2023

Мезенцев: Россия и Белоруссия работают над созданием Налогового комитета

Комитет по налоговым вопросам планируется создать в рамках Союзного государства Белоруссии и России, заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T20:08

2023-05-13T20:08

2023-05-13T20:08

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Комитет по налоговым вопросам планируется создать в рамках Союзного государства Белоруссии и России, заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев во время выступления на XI Петербургском международном юридическом форуме.Также он рассказал о создании на базе СГ единого погранкомитета, единого комитета по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды.Мезенцев отметил, что "форматы Союзного государства должны работать на стратегические задачи того объединения, которое определено масштабом союзного договора".

https://ria.ru/20230512/aviastroenie-1871314316.html

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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев