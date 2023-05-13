СМИ: в Бразилии расследуют действия руководителей местных Google и Telegram
G1: в Бразилии расследуют действия руководителей и менеджеров местных Google и Telegram
Мессенджер Telegram. Архивное фото
МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Федеральный верховный суд Бразилии распорядился начать расследование в отношении руководителей и менеджеров местных представительств поисковика Google и мессенджера Telegram, которых обвиняют в организации в стране кампании по дезинформации против законопроекта о фейках, устанавливающего новые требования для этих платформ, сообщил портал G1.
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"Судья Федерального верховного суда Бразилии Александр ди Мораиш распорядился начать расследование в отношении директоров и менеджеров Google и Telegram, которые участвовали в "оскорбительной кампании против законопроекта о фейковых новостях", - говорится в сообщении на сайте G1.
Суд дал Федеральной полиции 60 дней на предварительное расследование.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Бразилии после призыва председателя Палаты депутатов Артура Лиры обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой провести расследование в отношении местного руководства Google и Telegram.
Telegram ранее заявил, что допускает прекращение работы в Бразилии в случае принятия в стране законопроекта о борьбе с дезинформацией в социальных сетях, однако 10 мая удалил из своего официального бразильского канала пост с критикой в адрес этого законопроекта.
Законопроект является приоритетом для левого правительства президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, он направлен на борьбу с распространением дезинформации путем введения строгих требований к корпорациям в сфере "незаконного и экстремистского контента".