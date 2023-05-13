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СМИ: в Бразилии расследуют действия руководителей местных Google и Telegram - РИА Новости, 13.05.2023
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02:43 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/braziliya-1871452511.html
СМИ: в Бразилии расследуют действия руководителей местных Google и Telegram
СМИ: в Бразилии расследуют действия руководителей местных Google и Telegram - РИА Новости, 13.05.2023
СМИ: в Бразилии расследуют действия руководителей местных Google и Telegram
Федеральный верховный суд Бразилии распорядился начать расследование в отношении руководителей и менеджеров местных представительств поисковика Google и... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T02:43
2023-05-13T02:43
бразилия
луис инасиу лула да силва
telegram
google
в мире
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МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Федеральный верховный суд Бразилии распорядился начать расследование в отношении руководителей и менеджеров местных представительств поисковика Google и мессенджера Telegram, которых обвиняют в организации в стране кампании по дезинформации против законопроекта о фейках, устанавливающего новые требования для этих платформ, сообщил портал G1. Суд дал Федеральной полиции 60 дней на предварительное расследование. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Бразилии после призыва председателя Палаты депутатов Артура Лиры обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой провести расследование в отношении местного руководства Google и Telegram. Telegram ранее заявил, что допускает прекращение работы в Бразилии в случае принятия в стране законопроекта о борьбе с дезинформацией в социальных сетях, однако 10 мая удалил из своего официального бразильского канала пост с критикой в адрес этого законопроекта. Законопроект является приоритетом для левого правительства президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, он направлен на борьбу с распространением дезинформации путем введения строгих требований к корпорациям в сфере "незаконного и экстремистского контента".
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бразилия, луис инасиу лула да силва, telegram, google, в мире
Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Telegram, Google, В мире
СМИ: в Бразилии расследуют действия руководителей местных Google и Telegram

G1: в Бразилии расследуют действия руководителей и менеджеров местных Google и Telegram

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Федеральный верховный суд Бразилии распорядился начать расследование в отношении руководителей и менеджеров местных представительств поисковика Google и мессенджера Telegram, которых обвиняют в организации в стране кампании по дезинформации против законопроекта о фейках, устанавливающего новые требования для этих платформ, сообщил портал G1.
«
"Судья Федерального верховного суда Бразилии Александр ди Мораиш распорядился начать расследование в отношении директоров и менеджеров Google и Telegram, которые участвовали в "оскорбительной кампании против законопроекта о фейковых новостях", - говорится в сообщении на сайте G1.
Суд дал Федеральной полиции 60 дней на предварительное расследование.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Бразилии после призыва председателя Палаты депутатов Артура Лиры обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой провести расследование в отношении местного руководства Google и Telegram.
Telegram ранее заявил, что допускает прекращение работы в Бразилии в случае принятия в стране законопроекта о борьбе с дезинформацией в социальных сетях, однако 10 мая удалил из своего официального бразильского канала пост с критикой в адрес этого законопроекта.
Законопроект является приоритетом для левого правительства президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, он направлен на борьбу с распространением дезинформации путем введения строгих требований к корпорациям в сфере "незаконного и экстремистского контента".
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Telegram удалил пост с критикой властей Бразилии
10 мая, 22:43
 
БразилияЛуис Инасиу Лула да СилваTelegramGoogleВ мире
 
 
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