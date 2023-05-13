https://ria.ru/20230513/braziliya-1871452511.html

СМИ: в Бразилии расследуют действия руководителей местных Google и Telegram

СМИ: в Бразилии расследуют действия руководителей местных Google и Telegram - РИА Новости, 13.05.2023

СМИ: в Бразилии расследуют действия руководителей местных Google и Telegram

Федеральный верховный суд Бразилии распорядился начать расследование в отношении руководителей и менеджеров местных представительств поисковика Google и... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T02:43

2023-05-13T02:43

2023-05-13T02:43

бразилия

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МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Федеральный верховный суд Бразилии распорядился начать расследование в отношении руководителей и менеджеров местных представительств поисковика Google и мессенджера Telegram, которых обвиняют в организации в стране кампании по дезинформации против законопроекта о фейках, устанавливающего новые требования для этих платформ, сообщил портал G1. Суд дал Федеральной полиции 60 дней на предварительное расследование. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Бразилии после призыва председателя Палаты депутатов Артура Лиры обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой провести расследование в отношении местного руководства Google и Telegram. Telegram ранее заявил, что допускает прекращение работы в Бразилии в случае принятия в стране законопроекта о борьбе с дезинформацией в социальных сетях, однако 10 мая удалил из своего официального бразильского канала пост с критикой в адрес этого законопроекта. Законопроект является приоритетом для левого правительства президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, он направлен на борьбу с распространением дезинформации путем введения строгих требований к корпорациям в сфере "незаконного и экстремистского контента".

https://ria.ru/20230510/telegram-1870914258.html

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бразилия, луис инасиу лула да силва, telegram, google, в мире