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Штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части Артемовска
Штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части Артемовска - РИА Новости, 13.05.2023
Штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части Артемовска
Штурмовые отряды освободили еще один квартал в северо-западной части Артемовска, ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:19
2023-05-13T14:19
2023-05-13T14:44
специальная военная операция на украине
артемовск
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды освободили еще один квартал в северо-западной части Артемовска, ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
артемовск
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артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России
Штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части Артемовска
Минобороны: штурмовые подразделения освободили квартал в северо-западной части Артемовска