https://ria.ru/20230513/artemovsk-1871505813.html

Штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части Артемовска

Штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части Артемовска - РИА Новости, 13.05.2023

Штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части Артемовска

Штурмовые отряды освободили еще один квартал в северо-западной части Артемовска, ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:19

2023-05-13T14:19

2023-05-13T14:44

специальная военная операция на украине

артемовск

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды освободили еще один квартал в северо-западной части Артемовска, ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

артемовск

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артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии