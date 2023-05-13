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Штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части Артемовска - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 13.05.2023 (обновлено: 14:44 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/artemovsk-1871505813.html
Штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части Артемовска
Штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части Артемовска - РИА Новости, 13.05.2023
Штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части Артемовска
Штурмовые отряды освободили еще один квартал в северо-западной части Артемовска, ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:19
2023-05-13T14:44
специальная военная операция на украине
артемовск
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды освободили еще один квартал в северо-западной части Артемовска, ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
артемовск
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артемовск, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России
Штурмовые отряды освободили квартал в северо-западной части Артемовска

Минобороны: штурмовые подразделения освободили квартал в северо-западной части Артемовска

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды освободили еще один квартал в северо-западной части Артемовска, ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска России
 
 
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