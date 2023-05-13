https://ria.ru/20230513/argentina-1871454836.html
Инфляция в Аргентине с начала года превысила 30 процентов
Инфляция в Аргентине с начала года превысила 30 процентов - РИА Новости, 13.05.2023
Инфляция в Аргентине с начала года превысила 30 процентов
Ситуация с инфляцией в Аргентине продолжает ухудшаться - с начала года цены выросли более чем на 30%, следует из доклада национального института статистики. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T04:40
2023-05-13T04:40
2023-05-13T04:40
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47eeeaa5452b1132e459e0309c6442cc.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая - РИА Новости. Ситуация с инфляцией в Аргентине продолжает ухудшаться - с начала года цены выросли более чем на 30%, следует из доклада национального института статистики. Больше всего выросли цены на одежду и обувь (10,8%), меньше всего - на алкоголь и табак (3,8%). Аргентина входит в список мировых антирекордсменов по инфляции. Ранее аналитики, опрошенные Центральным банком Аргентины, заявили, что инфляция в стране в текущем году будет трехзначной, она превысит 100%. В 2022 году потребительские цены выросли на 94,8%.
https://ria.ru/20230427/yuan-1868006514.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_88478d4663ccf85d9bceae7547be8d79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина
Инфляция в Аргентине с начала года превысила 30 процентов
Инфляция в Аргентине с начала года превысила 30 процентов, ситуация продолжает ухудшаться
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая - РИА Новости. Ситуация с инфляцией в Аргентине продолжает ухудшаться - с начала года цены выросли более чем на 30%, следует из доклада национального института статистики.
«
"Потребительские цены в апреле выросли на 8,4% по отношению к марту, в годовом выражении рост составил 108,8%. С начала года инфляция набрала 32%", - говорится в докладе.
Больше всего выросли цены на одежду и обувь (10,8%), меньше всего - на алкоголь и табак (3,8%).
Аргентина входит в список мировых антирекордсменов по инфляции.
Ранее аналитики, опрошенные Центральным банком Аргентины, заявили, что инфляция в стране в текущем году будет трехзначной, она превысит 100%. В 2022 году потребительские цены выросли на 94,8%.
Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях