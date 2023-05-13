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Инфляция в Аргентине с начала года превысила 30 процентов - РИА Новости, 13.05.2023
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04:40 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/argentina-1871454836.html
Инфляция в Аргентине с начала года превысила 30 процентов
Инфляция в Аргентине с начала года превысила 30 процентов - РИА Новости, 13.05.2023
Инфляция в Аргентине с начала года превысила 30 процентов
Ситуация с инфляцией в Аргентине продолжает ухудшаться - с начала года цены выросли более чем на 30%, следует из доклада национального института статистики. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T04:40
2023-05-13T04:40
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая - РИА Новости. Ситуация с инфляцией в Аргентине продолжает ухудшаться - с начала года цены выросли более чем на 30%, следует из доклада национального института статистики. Больше всего выросли цены на одежду и обувь (10,8%), меньше всего - на алкоголь и табак (3,8%). Аргентина входит в список мировых антирекордсменов по инфляции. Ранее аналитики, опрошенные Центральным банком Аргентины, заявили, что инфляция в стране в текущем году будет трехзначной, она превысит 100%. В 2022 году потребительские цены выросли на 94,8%.
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аргентина
Аргентина
Инфляция в Аргентине с начала года превысила 30 процентов

Инфляция в Аргентине с начала года превысила 30 процентов, ситуация продолжает ухудшаться

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая - РИА Новости. Ситуация с инфляцией в Аргентине продолжает ухудшаться - с начала года цены выросли более чем на 30%, следует из доклада национального института статистики.
«
"Потребительские цены в апреле выросли на 8,4% по отношению к марту, в годовом выражении рост составил 108,8%. С начала года инфляция набрала 32%", - говорится в докладе.
Больше всего выросли цены на одежду и обувь (10,8%), меньше всего - на алкоголь и табак (3,8%).
Аргентина входит в список мировых антирекордсменов по инфляции.
Ранее аналитики, опрошенные Центральным банком Аргентины, заявили, что инфляция в стране в текущем году будет трехзначной, она превысит 100%. В 2022 году потребительские цены выросли на 94,8%.
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