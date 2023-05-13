https://ria.ru/20230513/argentina-1871454836.html

Инфляция в Аргентине с начала года превысила 30 процентов

Инфляция в Аргентине с начала года превысила 30 процентов - РИА Новости, 13.05.2023

Инфляция в Аргентине с начала года превысила 30 процентов

Ситуация с инфляцией в Аргентине продолжает ухудшаться - с начала года цены выросли более чем на 30%, следует из доклада национального института статистики. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T04:40

2023-05-13T04:40

2023-05-13T04:40

аргентина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47eeeaa5452b1132e459e0309c6442cc.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая - РИА Новости. Ситуация с инфляцией в Аргентине продолжает ухудшаться - с начала года цены выросли более чем на 30%, следует из доклада национального института статистики. Больше всего выросли цены на одежду и обувь (10,8%), меньше всего - на алкоголь и табак (3,8%). Аргентина входит в список мировых антирекордсменов по инфляции. Ранее аналитики, опрошенные Центральным банком Аргентины, заявили, что инфляция в стране в текущем году будет трехзначной, она превысит 100%. В 2022 году потребительские цены выросли на 94,8%.

https://ria.ru/20230427/yuan-1868006514.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аргентина