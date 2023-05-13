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Номинанта на "Грэмми" Джимми Аллена обвинили в изнасиловании

Номинанта на "Грэмми" Джимми Аллена обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 13.05.2023

Номинанта на "Грэмми" Джимми Аллена обвинили в изнасиловании

Бывший менеджер американского кантри-певца и номинанта на премию "Грэмми" Джимми Аллена обвинила его в нападении и сексуальном насилии, сообщает Variety. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T02:53

2023-05-13T02:53

2023-05-13T02:53

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Бывший менеджер американского кантри-певца и номинанта на премию "Грэмми" Джимми Аллена обвинила его в нападении и сексуальном насилии, сообщает Variety.Пострадавшая, решившая остаться анонимной, подала заявление в суд. Она заявила, что подвергалась неоднократным домогательствам и сексуальному насилию со стороны Аллена в течение полутора лет.Женщина также отметила, что он лишил ее девственности, а после заставил воспользоваться экстренной контрацепцией. Джимми Аллен заявил, что все это ложь. По словам исполнителя, сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию. Музыкант обрел популярность в 2018 году после того, как его песня Best Shot попала в хит-парад Billboard Hot 100. Он также стал первым чернокожим сольным исполнителем, который получил награду "Новый артист года среди мужчин" на премии ACM Awards 2021.

https://ria.ru/20230412/deparde-1864769188.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сша, знаменитости, новости шоу-бизнеса