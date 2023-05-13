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Номинанта на "Грэмми" Джимми Аллена обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 13.05.2023
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Шоубиз
 
02:53 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/allen-1871260678.html
Номинанта на "Грэмми" Джимми Аллена обвинили в изнасиловании
Номинанта на "Грэмми" Джимми Аллена обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 13.05.2023
Номинанта на "Грэмми" Джимми Аллена обвинили в изнасиловании
Бывший менеджер американского кантри-певца и номинанта на премию "Грэмми" Джимми Аллена обвинила его в нападении и сексуальном насилии, сообщает Variety. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T02:53
2023-05-13T02:53
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Бывший менеджер американского кантри-певца и номинанта на премию "Грэмми" Джимми Аллена обвинила его в нападении и сексуальном насилии, сообщает Variety.Пострадавшая, решившая остаться анонимной, подала заявление в суд. Она заявила, что подвергалась неоднократным домогательствам и сексуальному насилию со стороны Аллена в течение полутора лет.Женщина также отметила, что он лишил ее девственности, а после заставил воспользоваться экстренной контрацепцией. Джимми Аллен заявил, что все это ложь. По словам исполнителя, сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию. Музыкант обрел популярность в 2018 году после того, как его песня Best Shot попала в хит-парад Billboard Hot 100. Он также стал первым чернокожим сольным исполнителем, который получил награду "Новый артист года среди мужчин" на премии ACM Awards 2021.
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Номинанта на "Грэмми" Джимми Аллена обвинили в изнасиловании

Американского кантри-певца Джимми Аллена обвинила в изнасиловании его экс-менеджер

© AP Photo / Invision / Jordan StraussАмериканский певец Джимми Аллен
Американский певец Джимми Аллен - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Бывший менеджер американского кантри-певца и номинанта на премию "Грэмми" Джимми Аллена обвинила его в нападении и сексуальном насилии, сообщает Variety.
Пострадавшая, решившая остаться анонимной, подала заявление в суд. Она заявила, что подвергалась неоднократным домогательствам и сексуальному насилию со стороны Аллена в течение полутора лет.
Женщина также отметила, что он лишил ее девственности, а после заставил воспользоваться экстренной контрацепцией.
«
"Он удерживал меня на месте. В тот момент моя воля была просто за дверью. Я была практически парализована", – пожаловалась бывший менеджер музыканта.
Джимми Аллен заявил, что все это ложь. По словам исполнителя, сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию.
«

"Меня глубоко беспокоит и ранит то, что человек, которого я считал одним из своих ближайших друзей, коллег и доверенных лиц, выдвигает обвинения, в которых нет ни капли правды. Я признаю, что у нас были сексуальные отношения, которые длились почти два года. За это время она ни разу не обвинила меня в каком-либо проступке", – заверил Аллен.

Музыкант обрел популярность в 2018 году после того, как его песня Best Shot попала в хит-парад Billboard Hot 100.
Он также стал первым чернокожим сольным исполнителем, который получил награду "Новый артист года среди мужчин" на премии ACM Awards 2021.
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