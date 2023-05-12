https://ria.ru/20230512/zaporozhe-1871288407.html
Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ в Запорожье
Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 12.05.2023
Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ в Запорожье
Российские военные в районе Запорожья уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:37
2023-05-12T13:37
2023-05-12T13:37
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные в районе Запорожья уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871281880.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожье, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ в Запорожье
Минобороны: российские военные уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ в Запорожье