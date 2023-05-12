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Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/zaporozhe-1871288407.html
Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ в Запорожье
Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 12.05.2023
Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ в Запорожье
Российские военные в районе Запорожья уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:37
2023-05-12T13:37
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные в районе Запорожья уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871281880.html
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запорожье, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ в Запорожье

Минобороны: российские военные уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ в Запорожье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные в районе Запорожья уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Минобороны о больших потерях противника на Донецком направлении и обстановке в Артемовске - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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