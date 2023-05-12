https://ria.ru/20230512/zaporozhe-1871288407.html

Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ в Запорожье

Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 12.05.2023

Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ в Запорожье

Российские военные в районе Запорожья уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:37

2023-05-12T13:37

2023-05-12T13:37

специальная военная операция на украине

запорожье

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные в районе Запорожья уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871281880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожье, вооруженные силы украины, россия, безопасность