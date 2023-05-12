Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти создадут центры профориентации для бывших заключенных - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
16:54 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/proforientatsiya-1871364384.html
В Ленобласти создадут центры профориентации для бывших заключенных
В Ленобласти создадут центры профориентации для бывших заключенных - РИА Новости, 12.05.2023
В Ленобласти создадут центры профориентации для бывших заключенных
В Ленинградской области планируется создать специальные центры для обучения новым профессиям и дальнейшего трудоустройства бывших заключенных, сообщил РИА... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:54
2023-05-12T16:54
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871362559_0:19:738:434_1920x0_80_0_0_6e10679db5af8f89c234fc3e5788b1eb.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. В Ленинградской области планируется создать специальные центры для обучения новым профессиям и дальнейшего трудоустройства бывших заключенных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. О планах по совершенствованию профилактики правонарушений в регионе сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). По его словам, помощь бывшим заключенным в социализации оказывает прямое влияние на уровень преступности. "В Ленинградской области планируется создание специальных центров, на базе которых бывшие заключенные получат возможность приобрести новую профессию и работу. Мы уже договорились, что Ленинградская область будет закупать у учреждений ФСИН продукцию по нескольким направлениям: по программе "Безопасные дороги", "Комфортная среда", мебель в образовательные и медицинские учреждения и многое другое. Это еще и позволяет дать человеку, выходящему из мест лишения свободы, специальность, а также желание и возможность работать", - сказал глава Ленобласти.Дрозденко выразил благодарность руководству управления ФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также его личному составу за профессионализм, ответственное, оперативное и добросовестное исполнение служебных обязанностей.Как уточнили в пресс-службе администрации Ленобласти, на ПМЮФ глава региона и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев подписали соглашение о взаимодействии. Цель документа — реализация федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы, укрепление правопорядка в местах лишения свободы, улучшение условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, создание рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам, а также содействие в обеспечении трудовой занятости осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, с целью развития производственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы.
https://ria.ru/20230505/razvitie-1869983598.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871362559_45:0:701:492_1920x0_80_0_0_758ec4949982ddb715431420bb6ab86a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, александр дрозденко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)

В Ленобласти создадут центры профориентации для бывших заключенных

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ФСИН Аркадий Гостев после подписания соглашения о взаимодействии
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ФСИН Аркадий Гостев после подписания соглашения о взаимодействии - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ФСИН Аркадий Гостев после подписания соглашения о взаимодействии
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. В Ленинградской области планируется создать специальные центры для обучения новым профессиям и дальнейшего трудоустройства бывших заключенных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
О планах по совершенствованию профилактики правонарушений в регионе сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). По его словам, помощь бывшим заключенным в социализации оказывает прямое влияние на уровень преступности.
"В Ленинградской области планируется создание специальных центров, на базе которых бывшие заключенные получат возможность приобрести новую профессию и работу. Мы уже договорились, что Ленинградская область будет закупать у учреждений ФСИН продукцию по нескольким направлениям: по программе "Безопасные дороги", "Комфортная среда", мебель в образовательные и медицинские учреждения и многое другое. Это еще и позволяет дать человеку, выходящему из мест лишения свободы, специальность, а также желание и возможность работать", - сказал глава Ленобласти.
Дрозденко выразил благодарность руководству управления ФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также его личному составу за профессионализм, ответственное, оперативное и добросовестное исполнение служебных обязанностей.
Как уточнили в пресс-службе администрации Ленобласти, на ПМЮФ глава региона и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев подписали соглашение о взаимодействии. Цель документа — реализация федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы, укрепление правопорядка в местах лишения свободы, улучшение условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, создание рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам, а также содействие в обеспечении трудовой занятости осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, с целью развития производственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы.
Новостройки в районе Мурино - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Ленобласть выступает за комплексное развитие территорий
5 мая, 17:08
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала