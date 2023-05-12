https://ria.ru/20230512/proforientatsiya-1871364384.html

В Ленобласти создадут центры профориентации для бывших заключенных

В Ленобласти создадут центры профориентации для бывших заключенных - РИА Новости, 12.05.2023

В Ленобласти создадут центры профориентации для бывших заключенных

В Ленинградской области планируется создать специальные центры для обучения новым профессиям и дальнейшего трудоустройства бывших заключенных, сообщил РИА... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:54

2023-05-12T16:54

2023-05-12T16:54

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. В Ленинградской области планируется создать специальные центры для обучения новым профессиям и дальнейшего трудоустройства бывших заключенных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. О планах по совершенствованию профилактики правонарушений в регионе сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). По его словам, помощь бывшим заключенным в социализации оказывает прямое влияние на уровень преступности. "В Ленинградской области планируется создание специальных центров, на базе которых бывшие заключенные получат возможность приобрести новую профессию и работу. Мы уже договорились, что Ленинградская область будет закупать у учреждений ФСИН продукцию по нескольким направлениям: по программе "Безопасные дороги", "Комфортная среда", мебель в образовательные и медицинские учреждения и многое другое. Это еще и позволяет дать человеку, выходящему из мест лишения свободы, специальность, а также желание и возможность работать", - сказал глава Ленобласти.Дрозденко выразил благодарность руководству управления ФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также его личному составу за профессионализм, ответственное, оперативное и добросовестное исполнение служебных обязанностей.Как уточнили в пресс-службе администрации Ленобласти, на ПМЮФ глава региона и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев подписали соглашение о взаимодействии. Цель документа — реализация федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы, укрепление правопорядка в местах лишения свободы, улучшение условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, создание рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам, а также содействие в обеспечении трудовой занятости осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, с целью развития производственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы.

https://ria.ru/20230505/razvitie-1869983598.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)