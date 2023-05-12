В Ленобласти создадут центры профориентации для бывших заключенных
© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ФСИН Аркадий Гостев после подписания соглашения о взаимодействии
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ФСИН Аркадий Гостев после подписания соглашения о взаимодействии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. В Ленинградской области планируется создать специальные центры для обучения новым профессиям и дальнейшего трудоустройства бывших заключенных, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
О планах по совершенствованию профилактики правонарушений в регионе сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). По его словам, помощь бывшим заключенным в социализации оказывает прямое влияние на уровень преступности.
"В Ленинградской области планируется создание специальных центров, на базе которых бывшие заключенные получат возможность приобрести новую профессию и работу. Мы уже договорились, что Ленинградская область будет закупать у учреждений ФСИН продукцию по нескольким направлениям: по программе "Безопасные дороги", "Комфортная среда", мебель в образовательные и медицинские учреждения и многое другое. Это еще и позволяет дать человеку, выходящему из мест лишения свободы, специальность, а также желание и возможность работать", - сказал глава Ленобласти.
Дрозденко выразил благодарность руководству управления ФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также его личному составу за профессионализм, ответственное, оперативное и добросовестное исполнение служебных обязанностей.
Как уточнили в пресс-службе администрации Ленобласти, на ПМЮФ глава региона и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев подписали соглашение о взаимодействии. Цель документа — реализация федеральных и региональных программ стабилизации и развития уголовно-исполнительной системы, укрепление правопорядка в местах лишения свободы, улучшение условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, создание рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам, а также содействие в обеспечении трудовой занятости осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, с целью развития производственной деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы.