https://ria.ru/20230512/pereselenie-1871227767.html

Москалькова предложила помогать желающим переселиться с Украины в Россию

Москалькова предложила помогать желающим переселиться с Украины в Россию - РИА Новости, 12.05.2023

Москалькова предложила помогать желающим переселиться с Украины в Россию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность создания специального органа, который будет помогать тем, кто... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:00

2023-05-12T11:00

2023-05-12T11:00

общество

татьяна москалькова

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность создания специального органа, который будет помогать тем, кто хочет переселиться с Украины в Россию. В ходе сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках XI Петербургского международного юридического форума российский омбудсмен рассказала, что получает тысячи обращений от граждан Украины, которые просят помочь переселиться в Россию из Украины, так как на родине они участвуют себя чужими. "Мы не можем сегодня помочь (переселиться в Россию). Это большая трагедия, может быть, нужна специальная государственная структура, которая будет оказывать помощь этим людям. Это журналисты, правозащитники, священники – огромное количество священников, которые граждане Украины, общественно-политические деятели, сотрудники правоохранительных органов и просто обычные граждане", - сказала Москалькова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230417/deti-1865903399.html

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, татьяна москалькова, украина