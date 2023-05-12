https://ria.ru/20230512/pereselenie-1871227767.html
Москалькова предложила помогать желающим переселиться с Украины в Россию
Москалькова предложила помогать желающим переселиться с Украины в Россию - РИА Новости, 12.05.2023
Москалькова предложила помогать желающим переселиться с Украины в Россию
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность создания специального органа, который будет помогать тем, кто... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:00
2023-05-12T11:00
2023-05-12T11:00
общество
татьяна москалькова
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность создания специального органа, который будет помогать тем, кто хочет переселиться с Украины в Россию. В ходе сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках XI Петербургского международного юридического форума российский омбудсмен рассказала, что получает тысячи обращений от граждан Украины, которые просят помочь переселиться в Россию из Украины, так как на родине они участвуют себя чужими. "Мы не можем сегодня помочь (переселиться в Россию). Это большая трагедия, может быть, нужна специальная государственная структура, которая будет оказывать помощь этим людям. Это журналисты, правозащитники, священники – огромное количество священников, которые граждане Украины, общественно-политические деятели, сотрудники правоохранительных органов и просто обычные граждане", - сказала Москалькова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230417/deti-1865903399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна москалькова, украина
Общество, Татьяна Москалькова, Украина
Москалькова предложила помогать желающим переселиться с Украины в Россию
Москалькова предложила создать орган для помощи желающим переселиться с Украины в Россию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность создания специального органа, который будет помогать тем, кто хочет переселиться с Украины в Россию.
В ходе сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках XI Петербургского международного юридического форума российский омбудсмен рассказала, что получает тысячи обращений от граждан Украины, которые просят помочь переселиться в Россию из Украины, так как на родине они участвуют себя чужими.
"Мы не можем сегодня помочь (переселиться в Россию). Это большая трагедия, может быть, нужна специальная государственная структура, которая будет оказывать помощь этим людям. Это журналисты, правозащитники, священники – огромное количество священников, которые граждане Украины, общественно-политические деятели, сотрудники правоохранительных органов и просто обычные граждане", - сказала Москалькова.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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