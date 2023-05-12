https://ria.ru/20230512/pakistan-1871241196.html
У здания Верховного суда в Пакистане начались задержания
У здания Верховного суда в Пакистане начались задержания - РИА Новости, 12.05.2023
У здания Верховного суда в Пакистане начались задержания
Полиция в столице Пакистана Исламабаде задержала двух сотрудниц оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" (PTI) у здания Верховного суда, где рассматривается дело... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:31
2023-05-12T11:31
2023-05-12T11:31
в мире
исламабад
пакистан
имран хан
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Полиция в столице Пакистана Исламабаде задержала двух сотрудниц оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" (PTI) у здания Верховного суда, где рассматривается дело лидера партии, бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, сообщает издание Dawn. Ранее в пятницу телеканал Geo сообщал, что Хан прибыл в здание Верховного суда Исламабада под усиленной охраной. "Сотрудниц PTI забрала полиция Исламабада, когда они пытались войти в здание суда. В публикации в Twitter полиция Исламабада также заявила, что "лишние люди" были удалены из окрестностей верховного суда", - сообщает издание. Также издание сообщает, что полиция Исламабада объявила о закрытии движения на Сринагарском шоссе, а также призвала граждан воздержаться от создания препятствий судебному процессу и не направляться в сторону суда из-за повышенных мер безопасности, которые могут помешать движению. Имран Хан во вторник был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой получил 5 миллиардов рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании недвижимости Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег, а само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. В четверг Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера.
https://ria.ru/20230512/pakistan-1871220702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исламабад, пакистан, имран хан
В мире, Исламабад, Пакистан, Имран Хан
У здания Верховного суда в Пакистане начались задержания
Dawn: у суда в Пакистане, где проходит процесс по делу экс-премьера, начались задержания
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Полиция в столице Пакистана Исламабаде задержала двух сотрудниц оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" (PTI) у здания Верховного суда, где рассматривается дело лидера партии, бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, сообщает издание Dawn
.
Ранее в пятницу телеканал Geo сообщал, что Хан прибыл в здание Верховного суда Исламабада под усиленной охраной.
Экс-премьер Пакистана прибыл в суд под усиленной охраной
"Сотрудниц PTI забрала полиция Исламабада, когда они пытались войти в здание суда. В публикации в Twitter полиция Исламабада также заявила, что "лишние люди" были удалены из окрестностей верховного суда", - сообщает издание.
Также издание сообщает, что полиция Исламабада объявила о закрытии движения на Сринагарском шоссе, а также призвала граждан воздержаться от создания препятствий судебному процессу и не направляться в сторону суда из-за повышенных мер безопасности, которые могут помешать движению.
Имран Хан во вторник был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой получил 5 миллиардов рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании недвижимости Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег, а само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. В четверг Верховный суд Пакистана признал его арест незаконным и распорядился немедленно освободить экс-премьера.
Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Хана незаконным