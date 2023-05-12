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Медведев: падение международного права началось с трибунала по Югославии - РИА Новости, 12.05.2023
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17:19 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871376521.html
Медведев: падение международного права началось с трибунала по Югославии
Медведев: падение международного права началось с трибунала по Югославии - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев: падение международного права началось с трибунала по Югославии
Современное падение международного права началось с трибунала по Югославии в Гааге, в этот момент вера в наднациональное правосудие была серьезно подорвана,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:19
2023-05-12T17:19
в мире
югославия
гаага
россия
дмитрий медведев
международный трибунал по бывшей югославии
оон
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Современное падение международного права началось с трибунала по Югославии в Гааге, в этот момент вера в наднациональное правосудие была серьезно подорвана, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. "По сути ведь, современное падение международного права началось с самозваного трибунала по Югославии в Гааге. Именно с этого эпизода вера в наднациональное правосудие была серьезно подорвана и начала угасать", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума. Международный трибунал по бывшей Югославии (полное название - Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, МТБЮ) был создан Советом Безопасности ООН 25 мая 1993 года на основе резолюции N° 827 СБ ООН. МТБЮ находился в Гааге (Нидерланды).
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871374064.html
https://ria.ru/20230512/medveedv-1871369402.html
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в мире, югославия, гаага, россия, дмитрий медведев, международный трибунал по бывшей югославии, оон
В мире, Югославия, Гаага, Россия, Дмитрий Медведев, Международный трибунал по бывшей Югославии, ООН
Медведев: падение международного права началось с трибунала по Югославии

Медведев: падение международного права началось с самозваного трибунала по Югославии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Современное падение международного права началось с трибунала по Югославии в Гааге, в этот момент вера в наднациональное правосудие была серьезно подорвана, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
"По сути ведь, современное падение международного права началось с самозваного трибунала по Югославии в Гааге. Именно с этого эпизода вера в наднациональное правосудие была серьезно подорвана и начала угасать", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Медведев назвал действующую систему мирового правосудия несправедливой
Вчера, 17:12
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Международный трибунал по бывшей Югославии (полное название - Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, МТБЮ) был создан Советом Безопасности ООН 25 мая 1993 года на основе резолюции N° 827 СБ ООН. МТБЮ находился в Гааге (Нидерланды).
Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Приоритет останется за решениями национальных судов, считает Медведев
Вчера, 17:02
 
В миреЮгославияГаагаРоссияДмитрий МедведевМеждународный трибунал по бывшей ЮгославииООН
 
 
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