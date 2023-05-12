Медведев: падение международного права началось с трибунала по Югославии
Медведев: падение международного права началось с самозваного трибунала по Югославии
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Современное падение международного права началось с трибунала по Югославии в Гааге, в этот момент вера в наднациональное правосудие была серьезно подорвана, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
"По сути ведь, современное падение международного права началось с самозваного трибунала по Югославии в Гааге. Именно с этого эпизода вера в наднациональное правосудие была серьезно подорвана и начала угасать", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Международный трибунал по бывшей Югославии (полное название - Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, МТБЮ) был создан Советом Безопасности ООН 25 мая 1993 года на основе резолюции N° 827 СБ ООН. МТБЮ находился в Гааге (Нидерланды).