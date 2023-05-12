https://ria.ru/20230512/medvedev-1871376521.html

Медведев: падение международного права началось с трибунала по Югославии

Медведев: падение международного права началось с трибунала по Югославии - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев: падение международного права началось с трибунала по Югославии

Современное падение международного права началось с трибунала по Югославии в Гааге, в этот момент вера в наднациональное правосудие была серьезно подорвана,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:19

2023-05-12T17:19

2023-05-12T17:19

в мире

югославия

гаага

россия

дмитрий медведев

международный трибунал по бывшей югославии

оон

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Современное падение международного права началось с трибунала по Югославии в Гааге, в этот момент вера в наднациональное правосудие была серьезно подорвана, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. "По сути ведь, современное падение международного права началось с самозваного трибунала по Югославии в Гааге. Именно с этого эпизода вера в наднациональное правосудие была серьезно подорвана и начала угасать", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума. Международный трибунал по бывшей Югославии (полное название - Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, МТБЮ) был создан Советом Безопасности ООН 25 мая 1993 года на основе резолюции N° 827 СБ ООН. МТБЮ находился в Гааге (Нидерланды).

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871374064.html

https://ria.ru/20230512/medveedv-1871369402.html

югославия

гаага

россия

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Дарья Буймова

в мире, югославия, гаага, россия, дмитрий медведев, международный трибунал по бывшей югославии, оон