https://ria.ru/20230512/koronavirus-1871229122.html

В России за сутки госпитализировали 864 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 864 человека с COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2023

В России за сутки госпитализировали 864 человека с COVID-19

Более 3,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 28 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:07

2023-05-12T11:07

2023-05-12T11:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 3,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 28 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 864 человека, на 5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 33 субъектах, снижение - в 42 регионах, ситуация в остальных осталась без изменений. "Выздоровели за сутки 5 587 человек, или на 12,1% больше в сравнении с 11 мая 2023 года. Выявлено 3 111 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 28 человек", - говорится в сообщении.

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия