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В России за сутки госпитализировали 864 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 864 человека с COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2023
В России за сутки госпитализировали 864 человека с COVID-19
Более 3,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 28 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:07
2023-05-12T11:07
2023-05-12T11:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 3,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 28 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 864 человека, на 5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 33 субъектах, снижение - в 42 регионах, ситуация в остальных осталась без изменений. "Выздоровели за сутки 5 587 человек, или на 12,1% больше в сравнении с 11 мая 2023 года. Выявлено 3 111 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 28 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Россия
В России за сутки госпитализировали 864 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 3111 новых случаев COVID-19, умерли 28 человек