https://ria.ru/20230512/dtp-1871239626.html

В Подмосковье пьяный полицейский сбил девушку на пешеходном переходе

В Подмосковье пьяный полицейский сбил девушку на пешеходном переходе - РИА Новости, 12.05.2023

В Подмосковье пьяный полицейский сбил девушку на пешеходном переходе

Пьяный московский полицейский наехал на девушку на "зебре" в Мытищах и скрылся с места аварии, вскоре его задержали, сообщает пресс-служба столичного главка... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:26

2023-05-12T11:26

2023-05-12T11:26

происшествия

авто

мытищи

московская область (подмосковье)

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москва

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дтп

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пьяный московский полицейский наехал на девушку на "зебре" в Мытищах и скрылся с места аварии, вскоре его задержали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. По предварительным данным ведомства, накануне ночью в подмосковных Мытищах мужчина 1992 года рождения за рулем легковушки сбил несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу. "Водитель был задержан. Установлено, что за рулём автомашины находился сотрудник УВД по ЦАО ГУМВД России по городу Москве, который двигался на личном транспорте вне служебного времени. Освидетельствованием у него установлено алкогольное опьянение", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из полиции по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Его руководители будут привлечены к "строгой дисциплинарной ответственности", отмечает главк.

https://ria.ru/20230511/samokat-1871015574.html

мытищи

московская область (подмосковье)

цао

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, мытищи, московская область (подмосковье), цао, москва, россия, дтп