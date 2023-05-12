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В Подмосковье пьяный полицейский сбил девушку на пешеходном переходе - РИА Новости, 12.05.2023
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11:26 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/dtp-1871239626.html
В Подмосковье пьяный полицейский сбил девушку на пешеходном переходе
В Подмосковье пьяный полицейский сбил девушку на пешеходном переходе - РИА Новости, 12.05.2023
В Подмосковье пьяный полицейский сбил девушку на пешеходном переходе
Пьяный московский полицейский наехал на девушку на "зебре" в Мытищах и скрылся с места аварии, вскоре его задержали, сообщает пресс-служба столичного главка... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:26
2023-05-12T11:26
происшествия
авто
мытищи
московская область (подмосковье)
цао
москва
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пьяный московский полицейский наехал на девушку на "зебре" в Мытищах и скрылся с места аварии, вскоре его задержали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. По предварительным данным ведомства, накануне ночью в подмосковных Мытищах мужчина 1992 года рождения за рулем легковушки сбил несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу. "Водитель был задержан. Установлено, что за рулём автомашины находился сотрудник УВД по ЦАО ГУМВД России по городу Москве, который двигался на личном транспорте вне служебного времени. Освидетельствованием у него установлено алкогольное опьянение", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из полиции по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Его руководители будут привлечены к "строгой дисциплинарной ответственности", отмечает главк.
https://ria.ru/20230511/samokat-1871015574.html
мытищи
московская область (подмосковье)
цао
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происшествия, авто, мытищи, московская область (подмосковье), цао, москва, россия, дтп
Происшествия, Авто, Мытищи, Московская область (Подмосковье), ЦАО, Москва, Россия, ДТП
В Подмосковье пьяный полицейский сбил девушку на пешеходном переходе

Пьяный полицейский ночью сбил девушку на пешеходном переходе в подмосковных Мытищах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пьяный московский полицейский наехал на девушку на "зебре" в Мытищах и скрылся с места аварии, вскоре его задержали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По предварительным данным ведомства, накануне ночью в подмосковных Мытищах мужчина 1992 года рождения за рулем легковушки сбил несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу.
"Водитель был задержан. Установлено, что за рулём автомашины находился сотрудник УВД по ЦАО ГУМВД России по городу Москве, который двигался на личном транспорте вне служебного времени. Освидетельствованием у него установлено алкогольное опьянение", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из полиции по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Его руководители будут привлечены к "строгой дисциплинарной ответственности", отмечает главк.
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