https://ria.ru/20230512/dtp-1871239626.html
В Подмосковье пьяный полицейский сбил девушку на пешеходном переходе
В Подмосковье пьяный полицейский сбил девушку на пешеходном переходе - РИА Новости, 12.05.2023
В Подмосковье пьяный полицейский сбил девушку на пешеходном переходе
Пьяный московский полицейский наехал на девушку на "зебре" в Мытищах и скрылся с места аварии, вскоре его задержали, сообщает пресс-служба столичного главка... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:26
2023-05-12T11:26
2023-05-12T11:26
происшествия
авто
мытищи
московская область (подмосковье)
цао
москва
россия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пьяный московский полицейский наехал на девушку на "зебре" в Мытищах и скрылся с места аварии, вскоре его задержали, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. По предварительным данным ведомства, накануне ночью в подмосковных Мытищах мужчина 1992 года рождения за рулем легковушки сбил несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу. "Водитель был задержан. Установлено, что за рулём автомашины находился сотрудник УВД по ЦАО ГУМВД России по городу Москве, который двигался на личном транспорте вне служебного времени. Освидетельствованием у него установлено алкогольное опьянение", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из полиции по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Его руководители будут привлечены к "строгой дисциплинарной ответственности", отмечает главк.
https://ria.ru/20230511/samokat-1871015574.html
мытищи
московская область (подмосковье)
цао
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, мытищи, московская область (подмосковье), цао, москва, россия, дтп
Происшествия, Авто, Мытищи, Московская область (Подмосковье), ЦАО, Москва, Россия, ДТП
В Подмосковье пьяный полицейский сбил девушку на пешеходном переходе
Пьяный полицейский ночью сбил девушку на пешеходном переходе в подмосковных Мытищах