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Таможенников поблагодарили за спасение Приморья от поддельных чебурашек - РИА Новости, 12.05.2023
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03:48 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/cheburashka-1871179583.html
Таможенников поблагодарили за спасение Приморья от поддельных чебурашек
Таможенников поблагодарили за спасение Приморья от поддельных чебурашек - РИА Новости, 12.05.2023
Таможенников поблагодарили за спасение Приморья от поддельных чебурашек
Уссурийские таможенники, изъявшие у гражданина КНР почти 1,2 тысячи поддельных плюшевых чебурашек, получили в качестве благодарности три лицензионные игрушки от РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T03:48
2023-05-12T03:48
союзмультфильм
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Уссурийские таможенники, изъявшие у гражданина КНР почти 1,2 тысячи поддельных плюшевых чебурашек, получили в качестве благодарности три лицензионные игрушки от "Союзмультфильма" и передали их воспитанникам социальных учреждений Приморского края, сообщили в пресс-службе таможни. В апреле в Федеральной таможенной службе сообщили, что таможенники изъяли у китайца, въезжавшего в регион, семь мешков с плюшевыми чебурашками. Всего в мешках было около 1,2 тысячи игрушек. Коммерческий директор киностудии "Союзмультфильм" Владимир Чибисов позже рассказал РИА Новости, что студия в знак благодарности направит таможенникам лицензионные игрушки. "Трех оригинальных чебурашек, присланных уссурийским таможенникам киностудией "Союзмультфильм" в знак благодарности, таможенники передали в социальные учреждения Приморья", - говорится в сообщении пресс-службы Уссурийской таможни. В пресс-службе уточнили, что чебурашки достались детям в реабилитационном и коррекционном центрах в Уссурийске, а также воспитанникам Октябрьского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Барано-Оренбургское. Каждую игрушку доставили в новый дом в большом ящике с апельсинами.
https://ria.ru/20230303/cheburashka-1855605296.html
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союзмультфильм, уссурийск
Союзмультфильм, Уссурийск
Таможенников поблагодарили за спасение Приморья от поддельных чебурашек

Изъявшие поддельных чебурашек приморские таможенники получили лицензионных и отдали детям

© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службыПлюшевые игрушки "Чебурашка", изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске
Плюшевые игрушки Чебурашка, изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы
Плюшевые игрушки "Чебурашка", изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Уссурийские таможенники, изъявшие у гражданина КНР почти 1,2 тысячи поддельных плюшевых чебурашек, получили в качестве благодарности три лицензионные игрушки от "Союзмультфильма" и передали их воспитанникам социальных учреждений Приморского края, сообщили в пресс-службе таможни.
В апреле в Федеральной таможенной службе сообщили, что таможенники изъяли у китайца, въезжавшего в регион, семь мешков с плюшевыми чебурашками. Всего в мешках было около 1,2 тысячи игрушек. Коммерческий директор киностудии "Союзмультфильм" Владимир Чибисов позже рассказал РИА Новости, что студия в знак благодарности направит таможенникам лицензионные игрушки.
"Трех оригинальных чебурашек, присланных уссурийским таможенникам киностудией "Союзмультфильм" в знак благодарности, таможенники передали в социальные учреждения Приморья", - говорится в сообщении пресс-службы Уссурийской таможни.
В пресс-службе уточнили, что чебурашки достались детям в реабилитационном и коррекционном центрах в Уссурийске, а также воспитанникам Октябрьского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Барано-Оренбургское. Каждую игрушку доставили в новый дом в большом ящике с апельсинами.
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