https://ria.ru/20230512/cheburashka-1871179583.html

Таможенников поблагодарили за спасение Приморья от поддельных чебурашек

Таможенников поблагодарили за спасение Приморья от поддельных чебурашек - РИА Новости, 12.05.2023

Таможенников поблагодарили за спасение Приморья от поддельных чебурашек

Уссурийские таможенники, изъявшие у гражданина КНР почти 1,2 тысячи поддельных плюшевых чебурашек, получили в качестве благодарности три лицензионные игрушки от РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T03:48

2023-05-12T03:48

2023-05-12T03:48

союзмультфильм

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Уссурийские таможенники, изъявшие у гражданина КНР почти 1,2 тысячи поддельных плюшевых чебурашек, получили в качестве благодарности три лицензионные игрушки от "Союзмультфильма" и передали их воспитанникам социальных учреждений Приморского края, сообщили в пресс-службе таможни. В апреле в Федеральной таможенной службе сообщили, что таможенники изъяли у китайца, въезжавшего в регион, семь мешков с плюшевыми чебурашками. Всего в мешках было около 1,2 тысячи игрушек. Коммерческий директор киностудии "Союзмультфильм" Владимир Чибисов позже рассказал РИА Новости, что студия в знак благодарности направит таможенникам лицензионные игрушки. "Трех оригинальных чебурашек, присланных уссурийским таможенникам киностудией "Союзмультфильм" в знак благодарности, таможенники передали в социальные учреждения Приморья", - говорится в сообщении пресс-службы Уссурийской таможни. В пресс-службе уточнили, что чебурашки достались детям в реабилитационном и коррекционном центрах в Уссурийске, а также воспитанникам Октябрьского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Барано-Оренбургское. Каждую игрушку доставили в новый дом в большом ящике с апельсинами.

https://ria.ru/20230303/cheburashka-1855605296.html

уссурийск

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союзмультфильм, уссурийск