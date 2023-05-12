Таможенников поблагодарили за спасение Приморья от поддельных чебурашек
Изъявшие поддельных чебурашек приморские таможенники получили лицензионных и отдали детям
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службыПлюшевые игрушки "Чебурашка", изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы
Плюшевые игрушки "Чебурашка", изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Уссурийские таможенники, изъявшие у гражданина КНР почти 1,2 тысячи поддельных плюшевых чебурашек, получили в качестве благодарности три лицензионные игрушки от "Союзмультфильма" и передали их воспитанникам социальных учреждений Приморского края, сообщили в пресс-службе таможни.
В апреле в Федеральной таможенной службе сообщили, что таможенники изъяли у китайца, въезжавшего в регион, семь мешков с плюшевыми чебурашками. Всего в мешках было около 1,2 тысячи игрушек. Коммерческий директор киностудии "Союзмультфильм" Владимир Чибисов позже рассказал РИА Новости, что студия в знак благодарности направит таможенникам лицензионные игрушки.
"Трех оригинальных чебурашек, присланных уссурийским таможенникам киностудией "Союзмультфильм" в знак благодарности, таможенники передали в социальные учреждения Приморья", - говорится в сообщении пресс-службы Уссурийской таможни.
В пресс-службе уточнили, что чебурашки достались детям в реабилитационном и коррекционном центрах в Уссурийске, а также воспитанникам Октябрьского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Барано-Оренбургское. Каждую игрушку доставили в новый дом в большом ящике с апельсинами.