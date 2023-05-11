https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1871154665.html

СМИ допустили, что Зеленский может приехать в Рим в ближайшее время

СМИ допустили, что Зеленский может приехать в Рим в ближайшее время - РИА Новости, 11.05.2023

СМИ допустили, что Зеленский может приехать в Рим в ближайшее время

Владимир Зеленский в ближайшие дни может совершить короткий визит в Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, сообщил новостной телеканал... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T21:03

2023-05-11T21:03

2023-05-11T22:23

в мире

рим

украина

джорджа мелони

денис шмыгаль

владимир зеленский

италия

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РИМ, 11 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский в ближайшие дни может совершить короткий визит в Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, сообщил новостной телеканал Rainews24.Зеленский, как отмечается, в ближайшее время посетит Германию, и в рамках этой поездки не исключается и его приезд в итальянскую столицу. В конце апреля Рим посетил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Как сообщило агентство Ansa со ссылкой на источники в Ватикане, папа Римский Франциск может в субботу принять Зеленского в Ватикане.Как стало известно из парламентских источников, Зеленский может встретиться с Мелони в воскресенье, его визит находится на согласовании.Кабмин ФРГ в среду не стал комментировать сообщения о возможном визите Зеленского в Берлин в ближайшие выходные. Ранее ряд немецких СМИ со ссылкой на полицию написали, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен для получения премии Карла Великого. Позднее новостной портал T-online со ссылкой на околоправительственные источники на Украине сообщил, что в Киеве разочарованы раскрытием деталей будущего визита Зеленского в Берлин, поездку могут отменить.

https://ria.ru/20230426/evrosoyuz-1867859959.html

https://ria.ru/20230511/zelenskiy-1871040201.html

рим

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в мире, рим, украина, джорджа мелони, денис шмыгаль, владимир зеленский, италия