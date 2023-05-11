https://ria.ru/20230511/rakety-1871028914.html

Кремль прокомментировал поставки Лондона Киеву крылатых ракет Storm Shadow

Кремль прокомментировал поставки Лондона Киеву крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости, 11.05.2023

Кремль прокомментировал поставки Лондона Киеву крылатых ракет Storm Shadow

Россия относится крайне негативно к поставкам Лондона Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, потребуется адекватный ответ, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:32

2023-05-11T13:32

2023-05-11T15:14

россия

дмитрий песков

великобритания

в мире

украина

оружие

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия относится крайне негативно к поставкам Лондона Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, потребуется адекватный ответ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников ранее сообщил, что Британия передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, при этом Лондон получил заверения от Киева, что они не будут использоваться по целям в России. "Весьма негативно (относятся к таким поставкам. — Прим. ред.). Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения", — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать, как в Кремле относятся к поставкам ракет из Британии на Украину.

https://ria.ru/20230511/tramp-1870926743.html

россия

великобритания

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, великобритания, в мире, украина, оружие