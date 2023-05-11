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Кремль прокомментировал поставки Лондона Киеву крылатых ракет Storm Shadow
Кремль прокомментировал поставки Лондона Киеву крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости, 11.05.2023
Кремль прокомментировал поставки Лондона Киеву крылатых ракет Storm Shadow
Россия относится крайне негативно к поставкам Лондона Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, потребуется адекватный ответ, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:32
2023-05-11T13:32
2023-05-11T15:14
россия
дмитрий песков
великобритания
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оружие
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия относится крайне негативно к поставкам Лондона Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, потребуется адекватный ответ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников ранее сообщил, что Британия передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, при этом Лондон получил заверения от Киева, что они не будут использоваться по целям в России. "Весьма негативно (относятся к таким поставкам. — Прим. ред.). Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения", — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать, как в Кремле относятся к поставкам ракет из Британии на Украину.
https://ria.ru/20230511/tramp-1870926743.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, великобритания, в мире, украина, оружие
Россия, Дмитрий Песков, Великобритания, В мире, Украина, Оружие
Кремль прокомментировал поставки Лондона Киеву крылатых ракет Storm Shadow
Песков: Москва негативно относится к поставкам Лондона Киеву крылатых ракет Storm Shadow