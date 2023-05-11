https://ria.ru/20230511/puteshestviya-1870960204.html
В Красной Поляне появится пеший маршрут, связывающий курорт с поселками
В Красной Поляне появится пеший маршрут, связывающий курорт с поселками - РИА Новости, 11.05.2023
В Красной Поляне появится пеший маршрут, связывающий курорт с поселками
Пешеходный маршрут протяженностью 2,1 километра объединит поселки Красной Поляны и горные курорты Сочи, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Прогулочная... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:24
2023-05-11T11:24
2023-05-11T11:24
туризм
туризм
новости - туризм
красная поляна
сочи
алексей копайгородский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794267488_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_da643c60055e4a08936b4d953ca82512.jpg
МОСКВА,11 мая — РИА Новости. Пешеходный маршрут протяженностью 2,1 километра объединит поселки Красной Поляны и горные курорты Сочи, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Прогулочная зона будет создана в рамках благоустройства улицы Эстонской, где сейчас прерывается дорога и нет общего тротуара, соединяющего поселок Эсто-Садок с Красной Поляной, пояснили в администрации курорта."В планах — связать единым пешеходным маршрутом горнолыжные курорты и населенные пункты Красной Поляны. Работы первого этапа завершим уже к началу зимы — сделаем больше мест отдыха, фотозон, расширим и благоустроим зеленые участки. Это улучшает экологию, дает новый импульс развития бизнесу, а главное — обеспечивает удобство для жителей и гостей", — написал Копайгородский в телеграмм-канале.По словам мэра Сочи, в зонах Красной Поляны также будет благоустроена улица Защитников Кавказа. Там проведут санитарную обрезку деревьев, отремонтируют плитку, ограждения, заменят парковую мебель.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
красная поляна
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794267488_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_74c81fb5f4853df7fa92975b2d821981.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, красная поляна, сочи, алексей копайгородский
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Красная Поляна, Сочи, Алексей Копайгородский
В Красной Поляне появится пеший маршрут, связывающий курорт с поселками
В Красной Поляне в 2023 году появится пеший маршрут, связывающий курорт с поселками
МОСКВА,11 мая — РИА Новости. Пешеходный маршрут протяженностью 2,1 километра объединит поселки Красной Поляны и горные курорты Сочи, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
Прогулочная зона будет создана в рамках благоустройства улицы Эстонской, где сейчас прерывается дорога и нет общего тротуара, соединяющего поселок Эсто-Садок с Красной Поляной, пояснили в администрации курорта.
"В планах — связать единым пешеходным маршрутом горнолыжные курорты и населенные пункты Красной Поляны. Работы первого этапа завершим уже к началу зимы — сделаем больше мест отдыха, фотозон, расширим и благоустроим зеленые участки. Это улучшает экологию, дает новый импульс развития бизнесу, а главное — обеспечивает удобство для жителей и гостей", — написал Копайгородский в телеграмм-канале.
По словам мэра Сочи, в зонах Красной Поляны также будет благоустроена улица Защитников Кавказа. Там проведут санитарную обрезку деревьев, отремонтируют плитку, ограждения, заменят парковую мебель.
Горы вместо моря. Как получить массу впечатлений в Красной Поляне