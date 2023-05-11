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В Красной Поляне появится пеший маршрут, связывающий курорт с поселками - РИА Новости, 11.05.2023
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Туризм
 
11:24 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/puteshestviya-1870960204.html
В Красной Поляне появится пеший маршрут, связывающий курорт с поселками
В Красной Поляне появится пеший маршрут, связывающий курорт с поселками - РИА Новости, 11.05.2023
В Красной Поляне появится пеший маршрут, связывающий курорт с поселками
Пешеходный маршрут протяженностью 2,1 километра объединит поселки Красной Поляны и горные курорты Сочи, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Прогулочная... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:24
2023-05-11T11:24
туризм
туризм
новости - туризм
красная поляна
сочи
алексей копайгородский
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МОСКВА,11 мая — РИА Новости. Пешеходный маршрут протяженностью 2,1 километра объединит поселки Красной Поляны и горные курорты Сочи, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Прогулочная зона будет создана в рамках благоустройства улицы Эстонской, где сейчас прерывается дорога и нет общего тротуара, соединяющего поселок Эсто-Садок с Красной Поляной, пояснили в администрации курорта."В планах — связать единым пешеходным маршрутом горнолыжные курорты и населенные пункты Красной Поляны. Работы первого этапа завершим уже к началу зимы — сделаем больше мест отдыха, фотозон, расширим и благоустроим зеленые участки. Это улучшает экологию, дает новый импульс развития бизнесу, а главное — обеспечивает удобство для жителей и гостей", — написал Копайгородский в телеграмм-канале.По словам мэра Сочи, в зонах Красной Поляны также будет благоустроена улица Защитников Кавказа. Там проведут санитарную обрезку деревьев, отремонтируют плитку, ограждения, заменят парковую мебель.
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туризм, новости - туризм, красная поляна, сочи, алексей копайгородский
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Красная Поляна, Сочи, Алексей Копайгородский
В Красной Поляне появится пеший маршрут, связывающий курорт с поселками

В Красной Поляне в 2023 году появится пеший маршрут, связывающий курорт с поселками

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЛетний отдых на горном курорте Красная Поляна
Летний отдых на горном курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА,11 мая — РИА Новости. Пешеходный маршрут протяженностью 2,1 километра объединит поселки Красной Поляны и горные курорты Сочи, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

Прогулочная зона будет создана в рамках благоустройства улицы Эстонской, где сейчас прерывается дорога и нет общего тротуара, соединяющего поселок Эсто-Садок с Красной Поляной, пояснили в администрации курорта.

"В планах — связать единым пешеходным маршрутом горнолыжные курорты и населенные пункты Красной Поляны. Работы первого этапа завершим уже к началу зимы — сделаем больше мест отдыха, фотозон, расширим и благоустроим зеленые участки. Это улучшает экологию, дает новый импульс развития бизнесу, а главное — обеспечивает удобство для жителей и гостей", — написал Копайгородский в телеграмм-канале.
По словам мэра Сочи, в зонах Красной Поляны также будет благоустроена улица Защитников Кавказа. Там проведут санитарную обрезку деревьев, отремонтируют плитку, ограждения, заменят парковую мебель.
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