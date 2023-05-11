https://ria.ru/20230511/puteshestviya-1870960204.html

В Красной Поляне появится пеший маршрут, связывающий курорт с поселками

В Красной Поляне появится пеший маршрут, связывающий курорт с поселками - РИА Новости, 11.05.2023

В Красной Поляне появится пеший маршрут, связывающий курорт с поселками

Пешеходный маршрут протяженностью 2,1 километра объединит поселки Красной Поляны и горные курорты Сочи, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Прогулочная... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:24

2023-05-11T11:24

2023-05-11T11:24

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новости - туризм

красная поляна

сочи

алексей копайгородский

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МОСКВА,11 мая — РИА Новости. Пешеходный маршрут протяженностью 2,1 километра объединит поселки Красной Поляны и горные курорты Сочи, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Прогулочная зона будет создана в рамках благоустройства улицы Эстонской, где сейчас прерывается дорога и нет общего тротуара, соединяющего поселок Эсто-Садок с Красной Поляной, пояснили в администрации курорта."В планах — связать единым пешеходным маршрутом горнолыжные курорты и населенные пункты Красной Поляны. Работы первого этапа завершим уже к началу зимы — сделаем больше мест отдыха, фотозон, расширим и благоустроим зеленые участки. Это улучшает экологию, дает новый импульс развития бизнесу, а главное — обеспечивает удобство для жителей и гостей", — написал Копайгородский в телеграмм-канале.По словам мэра Сочи, в зонах Красной Поляны также будет благоустроена улица Защитников Кавказа. Там проведут санитарную обрезку деревьев, отремонтируют плитку, ограждения, заменят парковую мебель.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, красная поляна, сочи, алексей копайгородский