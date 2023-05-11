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Памятник русской учительнице отреставрируют в Дагестане - РИА Новости, 11.05.2023
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Год педагога и наставника
 
11:23 11.05.2023
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Памятник русской учительнице отреставрируют в Дагестане
Памятник русской учительнице отреставрируют в Дагестане - РИА Новости, 11.05.2023
Памятник русской учительнице отреставрируют в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил отреставрировать расположенный в Махачкале памятник русской учительнице, сообщили в пресс-службе руководителя региона. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:23
2023-05-11T11:23
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общество
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МАХАЧКАЛА, 11 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил отреставрировать расположенный в Махачкале памятник русской учительнице, сообщили в пресс-службе руководителя региона. "Памятник русской учительнице в Махачкале будет отреставрирован. Такое поручение на совещании по актуальным вопросам дал сегодня Сергей Меликов", – говорится в сообщении. Минобрнауки республики и руководству Махачкалы поручено в кратчайшие сроки определить объем необходимых работ и приступить к реставрации. Памятник русской учительнице установлен в парке рядом с озером Ак-Гель. Бронзовый монумент был открыт в августе 2006 года, он считается первым памятником на Земле, который посвящен русским педагогам.
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общество
Год педагога и наставника, Общество

Памятник русской учительнице отреставрируют в Дагестане

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРеспублика Дагестан
Республика Дагестан - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МАХАЧКАЛА, 11 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил отреставрировать расположенный в Махачкале памятник русской учительнице, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"Памятник русской учительнице в Махачкале будет отреставрирован. Такое поручение на совещании по актуальным вопросам дал сегодня Сергей Меликов", – говорится в сообщении.
Минобрнауки республики и руководству Махачкалы поручено в кратчайшие сроки определить объем необходимых работ и приступить к реставрации.
Памятник русской учительнице установлен в парке рядом с озером Ак-Гель. Бронзовый монумент был открыт в августе 2006 года, он считается первым памятником на Земле, который посвящен русским педагогам.
 
Год педагога и наставникаОбщество
 
 
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