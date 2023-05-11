https://ria.ru/20230511/pamyatnik-1870972867.html

Памятник русской учительнице отреставрируют в Дагестане

Памятник русской учительнице отреставрируют в Дагестане - РИА Новости, 11.05.2023

Памятник русской учительнице отреставрируют в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил отреставрировать расположенный в Махачкале памятник русской учительнице, сообщили в пресс-службе руководителя региона. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:23

2023-05-11T11:23

2023-05-11T11:23

год педагога и наставника

общество

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МАХАЧКАЛА, 11 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил отреставрировать расположенный в Махачкале памятник русской учительнице, сообщили в пресс-службе руководителя региона. "Памятник русской учительнице в Махачкале будет отреставрирован. Такое поручение на совещании по актуальным вопросам дал сегодня Сергей Меликов", – говорится в сообщении. Минобрнауки республики и руководству Махачкалы поручено в кратчайшие сроки определить объем необходимых работ и приступить к реставрации. Памятник русской учительнице установлен в парке рядом с озером Ак-Гель. Бронзовый монумент был открыт в августе 2006 года, он считается первым памятником на Земле, который посвящен русским педагогам.

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2023

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общество