https://ria.ru/20230511/merkuriy-1871049249.html
ВМФ получил корвет "Меркурий"
ВМФ получил корвет "Меркурий" - РИА Новости, 11.05.2023
ВМФ получил корвет "Меркурий"
Петербургская "Северная верфь" передала российскому Военно-морскому флоту корвет "Меркурий" проекта 20380, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:32
2023-05-11T14:32
2023-05-11T14:32
новое оружие россии
безопасность
северная верфь
цмкб "алмаз"
николай евменов
вмф рф
россия
армия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Петербургская "Северная верфь" передала российскому Военно-морскому флоту корвет "Меркурий" проекта 20380, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия. "Председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан I ранга Виктор Иванов подписал приемный акт государственных испытаний корвета "Меркурий" проекта 20380. <...> После утверждения приемного акта главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назначит дату подъема Военно-морского флага на корвете", - говорится в сообщении. Накануне сдаточная команда корвета и военные моряки завершили испытания и проверку корабельных систем, комплексов вооружения и спецсредств корабля, а также провели ревизию и подготовили "Меркурий" к передаче экипажу. Имя корвет получил в честь брига "Меркурий", ставшего символом мужества и мастерства русских моряков. 14 мая 1829 года под командованием капитан-лейтенанта Казарского бриг одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, "Селимие" и "Реал-беем", превосходившими "Меркурий" в десять раз по количеству орудий. "Меркурий" - пятый корвет, построенному на Северной верфи по проекту 20380, разработанному ЦМКБ "Алмаз". Предыдущие четыре корвета: "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и "Бойкий" - несут службу на Балтийском флоте. Многоцелевые корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, имеется ангар для вертолета Ка-27.
https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html
https://ria.ru/20230429/rostekh-1868644247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северная верфь, цмкб "алмаз", николай евменов, вмф рф, россия, армия
Новое оружие России, Безопасность, Северная верфь, ЦМКБ "Алмаз", Николай Евменов, ВМФ РФ, Россия, Армия
ВМФ получил корвет "Меркурий"
"Северная верфь" передала Военно-морскому флоту России корвет "Меркурий" проекта 20380
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Петербургская "Северная верфь" передала российскому Военно-морскому флоту корвет "Меркурий" проекта 20380, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.
"Председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан I ранга Виктор Иванов подписал приемный акт государственных испытаний корвета "Меркурий" проекта 20380. <...> После утверждения приемного акта главнокомандующий ВМФ Николай Евменов
назначит дату подъема Военно-морского флага на корвете", - говорится в сообщении.
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Накануне сдаточная команда корвета и военные моряки завершили испытания и проверку корабельных систем, комплексов вооружения и спецсредств корабля, а также провели ревизию и подготовили "Меркурий" к передаче экипажу.
Имя корвет получил в честь брига "Меркурий", ставшего символом мужества и мастерства русских моряков. 14 мая 1829 года под командованием капитан-лейтенанта Казарского бриг одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, "Селимие" и "Реал-беем", превосходившими "Меркурий" в десять раз по количеству орудий.
"Меркурий" - пятый корвет, построенному на Северной верфи по проекту 20380, разработанному ЦМКБ "Алмаз"
. Предыдущие четыре корвета: "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и "Бойкий" - несут службу на Балтийском флоте.
Многоцелевые корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, имеется ангар для вертолета Ка-27.
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