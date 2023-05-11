https://ria.ru/20230511/merkuriy-1871049249.html

ВМФ получил корвет "Меркурий"

ВМФ получил корвет "Меркурий" - РИА Новости, 11.05.2023

ВМФ получил корвет "Меркурий"

Петербургская "Северная верфь" передала российскому Военно-морскому флоту корвет "Меркурий" проекта 20380, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:32

2023-05-11T14:32

2023-05-11T14:32

новое оружие россии

безопасность

северная верфь

цмкб "алмаз"

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россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Петербургская "Северная верфь" передала российскому Военно-морскому флоту корвет "Меркурий" проекта 20380, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия. "Председатель комиссии государственной приемки кораблей капитан I ранга Виктор Иванов подписал приемный акт государственных испытаний корвета "Меркурий" проекта 20380. <...> После утверждения приемного акта главнокомандующий ВМФ Николай Евменов назначит дату подъема Военно-морского флага на корвете", - говорится в сообщении. Накануне сдаточная команда корвета и военные моряки завершили испытания и проверку корабельных систем, комплексов вооружения и спецсредств корабля, а также провели ревизию и подготовили "Меркурий" к передаче экипажу. Имя корвет получил в честь брига "Меркурий", ставшего символом мужества и мастерства русских моряков. 14 мая 1829 года под командованием капитан-лейтенанта Казарского бриг одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, "Селимие" и "Реал-беем", превосходившими "Меркурий" в десять раз по количеству орудий. "Меркурий" - пятый корвет, построенному на Северной верфи по проекту 20380, разработанному ЦМКБ "Алмаз". Предыдущие четыре корвета: "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и "Бойкий" - несут службу на Балтийском флоте. Многоцелевые корветы проекта 20380 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, имеется ангар для вертолета Ка-27.

https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html

https://ria.ru/20230429/rostekh-1868644247.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, северная верфь, цмкб "алмаз", николай евменов, вмф рф, россия, армия