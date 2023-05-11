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Трех бывших депутатов Рады заочно обвинили в госизмене - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/gosizmena-1871004757.html
Трех бывших депутатов Рады заочно обвинили в госизмене
Трех бывших депутатов Рады заочно обвинили в госизмене - РИА Новости, 11.05.2023
Трех бывших депутатов Рады заочно обвинили в госизмене
Бывшим депутатам Верховной рады Украины Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову на Украине заочно предъявлены обвинения в государственной измене, сообщили РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:39
2023-05-11T12:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олег царев
игорь марков
служба безопасности украины
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Бывшим депутатам Верховной рады Украины Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову на Украине заочно предъявлены обвинения в государственной измене, сообщили в четверг в Службе безопасности Украины. "Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным СБУ, все трое обвиняемых находятся на территории России. Трем бывшим депутатам от "Партии регионов" заочно предъявлены обвинения в государственной измене. Царева обвиняют в том, что он якобы сотрудничает с министерством обороны России. Святашу вменяют то, что он якобы передавал Цареву информацию об украинских войсках. Маркова же обвиняют в поддержке российской спецоперации на Украине. Помимо обвинений в государственной измене, Маркову также предъявлены обвинения еще по двум статьям уголовного кодекса Украины: "пропаганда войны" и "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников". Олег Царев был депутатом Верховной рады Украины с 2002 по 2014 год, Игорь Марков - с 2012 по 2013 год. Дмитрий Святаш был парламентарием с 2006 по 2014 год. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230403/podolyaka-1862746348.html
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в мире, украина, олег царев, игорь марков, служба безопасности украины, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олег Царев, Игорь Марков, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Трех бывших депутатов Рады заочно обвинили в госизмене

СБУ заочно обвинила экс-депутатов Рады Святаша, Маркова и Царева в государственной измене

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Бывшим депутатам Верховной рады Украины Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову на Украине заочно предъявлены обвинения в государственной измене, сообщили в четверг в Службе безопасности Украины.
"Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
СБУ заподозрила блогера Подоляку в госизмене
3 апреля, 18:56
По данным СБУ, все трое обвиняемых находятся на территории России. Трем бывшим депутатам от "Партии регионов" заочно предъявлены обвинения в государственной измене. Царева обвиняют в том, что он якобы сотрудничает с министерством обороны России. Святашу вменяют то, что он якобы передавал Цареву информацию об украинских войсках. Маркова же обвиняют в поддержке российской спецоперации на Украине. Помимо обвинений в государственной измене, Маркову также предъявлены обвинения еще по двум статьям уголовного кодекса Украины: "пропаганда войны" и "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников".
Олег Царев был депутатом Верховной рады Украины с 2002 по 2014 год, Игорь Марков - с 2012 по 2013 год. Дмитрий Святаш был парламентарием с 2006 по 2014 год.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлег ЦаревИгорь МарковСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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